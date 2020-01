Fußgänger tritt gegen VW Passat

Kassel. Ein unbekannter Fußgänger hat in der Nacht zum Montag in der Unterneustadt einen VW Passat offenbar mutwillig beschädigt. Der Autofahrer erstattete anschließend eine Anzeige.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake war der Fahrer des silbernen Passats gegen 23.45 Uhr auf der Leipziger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz hinter dem Platz der Deutschen Einheit musste er in Höhe einer Tankstelle wegen eines Trios, das offenbar die Straße überquert hatte und aus unbekannten Gründen plötzlich stehen geblieben war, bremsen. Einer der drei Fußgänger soll gegen die Tür des Autos getreten haben. Anschließens ergriffen die drei dunkel gekleideten Unbekannten die Flucht.

Beschreibung:Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine „Pilzkopf“ ähnliche Frisur, wobei die Haare an den Seiten abrasiert waren und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild, so das Opfer. Den Schaden an dem Passat beziffern die Polizisten auf rund 500 Euro.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

