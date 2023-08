Fußgängerin auf „Schenkbier Stanne“ in Kassel schwer verletzt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Eine Fußgängerin ist am Mittwochmorgen von einem Auto angefahren worden. © Daniel Karmann/dpa

Eine 62-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmorgen gegen 9.10 Uhr bei einem Unfall auf der „Schenkebier Stanne“ (Nordstadt) schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake wollte die Fußgängerin von der Haltestelle „Holländische Straße“ kommend die „Schenkebier Stanne“ überqueren. Hierbei war sie nach Angaben von Zeugen zwischen stehenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen, die auf dem rechten Fahrstreifen an der roten Ampel warteten.

Anschließend soll sie auf die Linksabbiegespur getreten sein, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 67-jähriger Mann aus Baunatal, der dort mit seinem VW auf die Ampel zufuhr, habe einen Zusammenstoß mit der plötzlich von rechts kommenden Fußgängerin nicht mehr verhindern können und erfasste die Frau.

Rettungskräfte brachten die 62-Jährige aus Kassel mit Kopfverletzungen und dem Verdacht auf Knochenbrüche in ein Kasseler Krankenhaus. An dem Auto des Baunatalers war ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (use)