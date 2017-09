Fußgängerin flüchtete nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Weserstraße

Kassel. Nach einer Unfallflucht fahndet die Polizei in der Regel nach Fahrzeugen und deren Fahrern. Jetzt suchen die Ermittler aber nach einer Fußgängerin, die in der vergangenen Woche einen Unfall an der Kreuzung Weserstraße/Ysenburgstraße verursacht haben soll.