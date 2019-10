Oktoberfest vom 03. bis 06. Oktober 2019 bei Wohnmobile Uwe Gante Wolfhagen-Niederelsungen

Ein Stück bezahlbare Freiheit – Urlaub mit dem eigenen Reisemobil.

Mit dieser Vision gründete Firmenchef Uwe Gante vor über 27 Jahren das Wohnmobilcenter im hessischen Wolfhagen-Niederelsungen. Was mit wenigen Fahrzeugen begann, entwickelte sich zu einem bundesweit tätigen Unternehmen.

Mittlerweile gehört die Firma Gante zu den Großen der Branche und ist Importeur der Marken Miller, Giottiline und Bravia. Dabei hat sich am ursprünglichen Standort nichts geändert, zentral in Deutschland eben. In den letzten Jahren wurde das große Firmengelände um zusätzliche Werkstattflächen, neue Kunden-Servicegebäude und moderne Ausstellungshallen erweitert. Wir wachsen mit unseren Aufgaben und den Ansprüchen unserer Kunden, so Uwe Gante. Jahrelange Erfahrungen in der Branche, neue Innovationen, Markt- und Modellentwicklungen, Kundenbedürfnisse und Trends haben das Unternehmen Reisemobile Gante zu einem modernen, kompetenten Reisemobilpartner gemacht.

Eine gute Zusammenarbeit mit Partnern, Herstellern und Lieferanten zahlt sich dabei auch für Kunden aus. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Modelsortiment, vom luxuriösen Vollintegrierten mit gehobener Ausstattung über den Klassikbereich mit Teilintegrierten oder Alkoven bis zum trendigen Van für Individualisten. Dabei lassen sich alle Marken auf persönliche Bedürfnisse abstimmen und mit umfangreichem Zubehör und Optionen bestücken

Damit vom Beratungsgespräch bis zur Übergabe alles reibungslos abläuft steht dem Kunden ein motiviertes Team aus Beratern und Servicepersonal zur Seite, zeigt Möglichkeiten und Variationen auf, erarbeitet individuelle Angebote und Finanzierungskonzepte und begleitet den Kunden auf seinem Weg zum Wunschmobil

Über 20 verschiedene Grundvarianten stehen zur Auswahl. Diese werden jedes Jahr auf allen namhaften Messen in der BRD präsentiert. Außerdem veranstaltet das Unternehmen regelmäßige Hausmessen und Events. So haben interessierte Reisemobilfans vom 03. - 06. Oktober 2019 die Gelegenheit das beliebte Oktoberfest auf dem Gelände der Firma Reisemobile Gante zu besuchen und sich so einen Einblick in die Welt der Wohnmobile zu verschaffen.

