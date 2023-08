Städtische Werke hielten Gutschrift von 11 700 Euro wochenlang zurück

Von: Bastian Ludwig

Hohe Abschlagszahlungen für Gas sorgten für Guthaben: 55 000 Euro zahlte der Vermieter im Voraus für seine Mietshäuser. Doch weil die Mieter weniger verbrauchten, gab es eine Gutschrift, auf die er lange warten musste. © dpa

Ein Kasseler Vermieter musste nach der Jahresrechnung für den Gasverbrauch in seinen Häusern wochenlang auf eine Gutschrift in Höhe von 11.700 Euro warten. Die Städtischen Werke bedauern dies und wollen nachbesern. Wir erklären, welche Regelungen für Guthaben von Energiekonzernen gelten.

Kassel – Wenn es vom Energieversorger bei der Jahresabrechnung eine Gutschrift statt einer Nachzahlung gibt, ist dies erstmal ein Grund zur Freude. So war auch Vermieter Peter Diel erleichtert, dass er von den Städtischen Werken für den Gasverbrauch in seinen Mietshäusern an der Erfurter Straße eine Erstattung in Höhe von 11 700 Euro erhalten sollte.

Diese bedeutete für seine Mieter eine Entlastung. Doch nachdem ihn die Abrechnung am 28. Juni erreichte, wartete er wochenlang auf eine Gutschrift auf seinem Konto.

„Dabei war auf der Abrechnung zu lesen, dass die Gutschrift auf mein Konto überwiesen würde“, sagt Diel. Mehrfach habe er bei den Städtischen Werken nachgehakt. Dort habe ihm aber niemand sagen können, wann er mit dem Geld rechnen kann. Schließlich ließ er ein anwaltliches Schreiben aufsetzen, um eine Auszahlung einzufordern.

Am 8. August, sechs Wochen nach der Abrechnung, wurde ihm schließlich eine Gutschrift überwiesen. Allerdings war von dieser gleich der erste Abschlag in Höhe von 3200 Euro für die neue Heizperiode abgezogen worden. Peter Diel moniert, dass ein solches Vorgehen nicht zulässig sei. „Ich frage mich, auf welcher Rechtsgrundlage die Städtischen Werke so verfahren“, sagt der Vermieter.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale muss ein Guthaben aus der Jahresrechnung vom Energieanbieter binnen zwei Wochen vollständig erstattet oder mit dem nächsten Abschlag verrechnet werden. Grundlage ist das Energiewirtschaftsgesetz. Sollte das Guthaben – wie im vorliegenden Fall – die Abschlagszahlung übersteigen, muss der Differenzbetrag innerhalb von zwei Wochen ausgezahlt werden. Das heißt, Peter Diel hätte die Differenz von 8500 Euro innerhalb von 14 Tagen erhalten müssen.

Auf HNA-Anfrage teilen die Städtischen Werke mit, dass die Beschwerde des Vermieters genutzt worden sei, „einen internen Prozess zu überprüfen und zu optimieren. Denn unsere Kunden sollen ihre Guthaben zeitnah erhalten, was in der Regel auch der Fall ist.“ Die Bearbeitung in der Fachabteilung werde beschleunigt, verspricht der Unternehmenssprecher. Guthaben in dieser Höhe würden nun „zeitnah“ überwiesen.

Bei einem Guthaben von mehr als 10 000 Euro greife vor der Erstattung eine interne Prüfung. „Das hat diesmal bedauerlicherweise nicht vollumfänglich funktioniert. Daher kam es zu einer Verzögerung und deshalb wurde in diesem Fall auch der erste Abschlag mitverrechnet“, so der Sprecher. Die Prüfung sei erforderlich, da den Städtischen Werken teilweise nur geschätzte Zählerstände und keine Ablesungsdaten vorlägen, die im kommenden Jahr zu erhöhten Nachforderungen führen könnten. Herr Diel habe aber korrekte Zählerstände übermittelt.

Die Städtischen Werke weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass für die Überweisung eines Guthabens die Bankverbindung des Kunden beim Versorger hinterlegt sein müsse. „Wird keine Bankverbindung zur Erstattung mitgeteilt, bleibt das Guthaben im Kundenkonto bestehen und wird mit Forderungen oder zukünftigen Fälligkeiten verrechnet“, erläutert der Sprecher. Diels Bankverbindung hatte aber vorgelegen.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt Kunden, die auf eine Gutschrift warten, den Energieanbieter schriftlich aufzufordern, das Guthaben spätestens mit der nächsten Abschlagszahlung zu verrechnen und den Restbetrag unverzüglich auszuzahlen. Habe dies keinen Erfolg, könnten berechtigte Guthaben durch ein Mahnverfahren eingetrieben werden. Laufe der Versorgungsvertrag weiter, könnten die Abschläge auch so lange gesenkt werden, bis das Guthaben aufgebraucht ist. Kunden müssten dem Energieanbieter allerdings ausdrücklich mitteilen, dass sie so vorgehen. (Bastian Ludwig)