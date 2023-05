Gastro-Hype bald in Kassel: Zimtschnecken von Cinnamood sind Trend in Sozialen Medien

Kassel

Bald öffnet eine Filiale von Cinnamood in Kassel. Die Zimtschnecken der Kette sind schon jetzt ein Trend in den Sozialen Medien.

Kassel – „In the mood for Cinnamood?“ lautet der Slogan der neuen Zimtschnecken-Läden, die aktuell in mehreren deutschen Großstädten für Begeisterung sorgen. Auch Kassel ist in der Stimmung für den Social-Media-Trend: An der Unteren Königsstraße, gegenüber dem City-Point, entsteht seit einigen Wochen eine neue Filiale des Franchise-Unternehmens „Cinnamood“.

Am Samstag, 20. Mai, soll die Filiale nun eröffnet werden, sagt Alexandra Erler, Assistenz der Firmenleitung in Köln. „Der Store in Kassel wird unser zehnter Cinnamood-Store sein“, sagt sie.

+ Box aus Zimtschnecken und mehr: Der Trendladen Cinnamood, der in den Sozialen Medien einen Hype ausgelöst hat, eröffnet eine Filiale bald in Kassel. © Cinnamood/nh

Zimtschnecken von Cinnamood in Kassel: Gastro-Hype soll Kunden locken

Bei Cinnamood gibt es ganz klassische Zimtschnecken, aber auch noch mehr: „Wir haben Fruity-Rolls mit Blaubeere, Himbeere oder Apfel oder Next-Level-Rolls in Sorten wie Pistazie, Bueno, Snickers, Oreo oder Salted Karamell. Unsere Granny-Rolls wie Bienenstich oder Pflaume-Mohn sind auch super beliebt“, sagt Alexandra Erler.

Zum Kennenlernen der Zimtschnecken empfiehlt das Unternehmen die 4er-Box, die sich Kundinnen und Kunden individuell zusammenstellen können. Preislich liegen die klassischen Zimtschnecken bei 3,90 Euro, die Fruity-Rolls bei 4,70 Euro und die Next-Level-Rolls bei 4,90 Euro, teilt das Unternehmen mit.

Aktuell geht es an der Unteren Königsstraße jeden Tag ein Stück voran: Die Fassade des Zimtschnecken-Ladens glänzt bereits im typischen Cinnamood-Look in beige- und lilafarbenen Pastelltönen. Das sorgt für neugierige Blicke unter den Kasselerinnen und Kasselern, und auch online erfreut sich die Cinnamood-Filiale schon einer großen Nachfrage.

+ So sieht die Filiale an der Unteren Königsstraße in der Kasseler Innenstadt von außen aus. Sie öffnet am 20. Mai. © Anna Weyh

Gastro-Hype Cinamood bald in Kassel: Großer Ansturm erwartet

Das ist auch in anderen Städten zu beobachten: Bei der Eröffnung des Stores in München in der vergangenen Woche haben wohl Dutzende Kundinnen und Kunden Schlange gestanden, um eine Zimtschnecke von Cinnamood probieren zu können. (Anna-Laura Weyh)

Nach langem Stillstand: Brau-Wirtshaus mit Kassels größtem Biergarten wieder in Betrieb.

Rubriklistenbild: © Cinnamood/nh