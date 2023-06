Der neue Kasseler SPD-Chef: „Ich gehe nie hoch wie eine Rakete“

Von: Matthias Lohr, Florian Hagemann

Wurde mit 93,5 Prozent der Stimmen gewählt: Manfred Merz ist seit einer Woche Kasseler SPD-Vorsitzender und damit Nachfolger von Ron-Hendrik Hechelmann. © Andreas Fischer

Nach dem Machtverlust und einem monatelangen Streit soll Manfred Merz die Kasseler SPD wieder einen. Hier erklärt der neue Parteivorsitzende, wie das gelingen kann.

Kassel – Seit gut einer Woche ist Manfred Merz Vorsitzender der SPD in Kassel. Der 62-Jährige hat angekündigt, seine Partei nach dem massiven Streit in den vergangenen Monaten wieder einen zu wollen. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er, wie er seine neue Aufgabe angehen will.

Herr Merz, ausgerechnet ein 62-Jähriger soll jetzt die Kasseler SPD in die Zukunft führen. Sind Sie jetzt nur Parteichef geworden, weil niemand anderes den Job machen wollte?

Nein, ich gehöre sicher zu den Älteren unter den Aktiven bei der SPD. Aber ich habe in den vergangenen Jahrzehnten immer mitgemischt und mitgestaltet. Insofern war das jetzt eine Situation, in der ich überlegen musste, ob ich die richtigen Eigenschaften und das Potenzial habe, solch eine Aufgabe anzugehen. Dass ich nicht mehr zu den 30-jährigen Jungstars gehöre, spielt für mich in dem Zusammenhang keine Rolle.

Eigentlich war die Frage nur ein Test. Wir wollten wissen, ob Sie sich tatsächlich nie provozieren lassen und nie aus der Haut fahren, wie Sie es während des Parteitags erwähnt haben.

Das trifft zu. Damit meine ich, dass ich nie hochgehe wie eine Rakete, sondern mir immer überlege, was die richtige Vorgehensweise ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich mal ausgerastet bin. Ich versuche, immer rational zu bleiben, was nicht heißt, dass ich keine Emotionen zeige.

Ist Ihr neues Amt dann die bisher härteste Prüfung für Ihr Gemüt?

Ganz sicher. Ich kann noch gar nicht überblicken, was da alles auf mich zukommt. Ich war in den vergangenen Jahren ja eher auf der fachpolitischen Ebene aktiv. Ich muss nun sehen, welche Schwerpunkte ich setze, wobei ich betone, dass ich nicht allein unterwegs bin. Das, was als Stimmung beim Parteitag rübergekommen ist, dass ein Aufbruch und Neuanfang von allen gewollt ist, heißt auch, dass dies kein Eintagsfliegensignal gewesen sein darf. Ich werde von allen die nachhaltige Unterstützung einfordern.

Das heißt im Umkehrschluss: Wenn Sie merken, dass diese Stimmung nur eine Eintagsfliege gewesen ist, sind Sie wieder weg?

Ich glaube das nicht. Ich habe das Ganze vorher gründlich analysiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich lohnt zu kandidieren. Hinter der Stimmung stehen zwar immer noch Interessen, und es ist nicht gesagt, dass es in Zukunft ohne Konflikte ablaufen wird. Aber ich denke, dass wir jetzt wieder respektvoll miteinander umgehen werden. Das ist zuletzt nicht der Fall gewesen.

Nichtsdestotrotz bleibt die Frage: Wie wollen Sie denn die SPD wieder einen – haben Sie eine Königsidee?

Es wird eine interne und eine externe Seite geben. Intern wird es harte Arbeit sein, weitere Angebote zum Mitmachen in der Partei zu kreieren, wobei der alte Vorstand da schon viel geleistet hat, zum Beispiel im Bereich der modernen Kommunikation. Aber insbesondere die Einbindung der Ortsvereine ist ein Punkt, der sich verbessern muss. Es kommt darauf an, dass auf der unteren Ebene ein gedeihliches Miteinander und ein ehrliches Aufeineinanderzugehen stattfindet.

Und was ist mit der externen Seite?

Wir müssen gemeinsame Projekte finden. Die nächste Herausforderung, die diesbezüglich ansteht, ist die Landtagswahl. Mein Ziel ist es, die SPD wieder zu einem ernsthaften und verlässlichen Partner im kommunalpolitischen Geschehen zu machen – als Mitgestalter unserer Stadt Kassel.

Mit welchen Inhalten wollen Sie denn punkten?

Wir haben uns sehr viel Mühe und Arbeit gemacht bei unserem Wahlprogramm, das ich nach wie vor sehr gut finde. Es geht darum, die Veränderungen in der Arbeitswelt, beim Klimaschutz, bei der Mobilität und beim Wohnen sozial zu gestalten. Eine geeinte SPD wird das kraftvoll einfordern und für die Anliegen der Menschen streiten.

Braucht es nach dem ganzen Streit innerhalb der SPD noch einen Mediator, um Frieden zu finden?

Was die Ortsvereine angeht, hoffe ich, dass wir selbst die nötigen neuen Impulse geben können. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass wir uns externe Ratschläge holen, um Niederlagen bei den Wahlen aufzuarbeiten.

Aufgefallen ist, dass während des Parteitages der Name Christian Geselle nicht einmal gefallen ist. Ist das Thema damit erledigt?

Ich für meinen Teil will den Blick nach vorne richten. Es macht wenig Sinn, die Konflikte weiter zu schüren.

Ist mit dem Thema nicht auch der Hauptkonflikt erledigt?

Das wäre ein bisschen zu vordergründig. Es ist tatsächlich so, dass das Verhalten von Personen bestimmt eine Rolle gespielt hat. Aber es gibt auch die dahinterliegende Frage, wohin sich die Partei orientiert. Wir brauchen die Erneuerung. Das ist ein Prozess, der neue, interessante Menschen an die Partei bindet und der im Übrigen sehr erfolgreich in den vergangenen Jahren angelaufen ist. Es ist aber auch so, dass wir nah bei den Menschen vor Ort bleiben müssen und dafür die nötigen Ansprechpartner brauchen.

Befürchten Sie denn, dass sich Christian Geselle selbst noch einmal zu Wort meldet in Sachen SPD?

Er ist selbst handelnder Mensch, und keiner kann ihm das Wort verbieten. Er ist aber kein Parteimitglied mehr und hat auch keine interne Stimme mehr.

Wie bewerten Sie eigentlich das Ergebnis für Wolfgang Decker auf dem Parteitag, der ja lange Christian Geselle unterstützt hat? Decker hat als einer Ihrer Stellvertreter nur 54 Prozent der Stimmen bekommen.

Ich glaube, das war kein Ergebnis eines Flügeldenkens innerhalb der Partei. Parteitage haben eine eigene Dynamik, bei der die unterschiedlichsten Dinge eine Rolle spielen.

Haben Sie kurz gezuckt und gedacht, hoffentlich schmeißt Wolfgang Decker jetzt nicht hin?

Dazu ist Wolfgang Decker zu lange dabei und Profi genug. Gewählt ist gewählt. Und er ist deswegen nicht geschwächt. Ich setze auf ihn. Er ist derjenige, der viel Erfahrung mitbringt – und übrigens für den Einigungsprozess viel getan hat.

Zum Schluss: Sie sind Amtsleiter in einem grünen Dezernat mit Stadtbaurat Christof Nolda an der Spitze. Wie verträgt sich das mit Ihrem neuen Job als SPD-Vorsitzender?

Ich habe auf dem Parteitag mit einer reflektierten Gelassenheit gesagt, dass ich mit Christof Nolda ein respektvolles und professionelles Verhältnis habe. Trotzdem muss ich natürlich trennen zwischen meiner dienstlichen Verantwortung und dem politischen Geschäft. Ich bin aber nicht der erste Amtsleiter, der im politischen Geschäft tätig ist. Außerdem bin ich nicht nur Mitarbeiter der Stadt, sondern auch Staatsbürger. Es steht mir zu, ein politisches Mandat anzunehmen. Deshalb ist es nicht ganz einfach, aber machbar, dass keine Interessenkollisionen entstehen.

Aber wenn es um das Aufstellen von Radbügeln geht, dann haben Sie eine Meinung als Mitarbeiter im Dezernat Nolda und eine als SPD-Vorsitzender?

Das politische Tagesgeschäft überlasse ich der Fraktion. (Florian Hagemann, Mathias Lohr)