Kasseler Forschungsteam liefert Gehirndaten zum Genderstreit

Von: Katja Rudolph

Kasseler Forschungsteam untersucht Wahrnehmung von generischem Maskulinum und anderen Sprachformen mit EEG

Kassel – In der HNA berichten wir regelmäßig von neuen Forschungsergebnissen aus der Universität Kassel. Meist sind daran Männer und Frauen beteiligt. So auch bei diesem Thema, bei dem es um Sprachformen geht, die beide Geschlechter abbilden sollen. Mehr denn je stellt sich beim Verfassen dieses Artikels also die Frage: Soll von Forschern und ihren Erkenntnissen die Rede sein – oder von Forscherinnen und Forschern? Von Forscher*innen oder Forschenden?

Vermutlich haben viele Leser und natürlich auch Leserinnen dieses Textes eine Präferenz für eine sprachliche Variante. Einige regen sich womöglich auch schon auf über das Thema dieses Artikels. Denn am Gendern scheiden sich die Geister: Seit Jahren wird erbittert gestritten über die Verwendung geschlechtersensibler Sprache.

Jetzt wartet in der Debatte um die sprachliche Repräsentation von Männern und Frauen ein Kasseler Forschungsteam vom Institut für Psychologie mit Gehirndaten auf. Dabei wiesen sie mit der aus der Medizin bekannten Methode der Elektroenzephalographie (EEG) nach: Wenn die männliche Sprachform verwendet wird, auch wenn ausdrücklich alle Geschlechter gemeint sind, denkt man beim Lesen nicht an Männer und Frauen gleichermaßen.

Mit den empirischen Daten wolle man auch zur „Versachlichung einer bisweilen hysterischen und ideologiegetriebenen Debatte beitragen“, sagt Prof. Dr. Ralf Rummer, Leiter des Fachgebiets Allgemeine Psychologie.

Untersucht wurde die Erwähnung von Männern beziehungsweise Frauen nach dem generischen Maskulinum – also einer männlichen Pluralform in einer alle Geschlechter umfassenden Bedeutung. Den Versuchspersonen wurden dazu verschiedene Satzkombinationen präsentiert. Eine lautete: „Die Kellner liefen durch den Bahnhof. Es war offensichtlich, dass die meisten Männer gut gelaunt waren.“ In der anderen Variante hieß es, „dass die meisten Frauen gut gelaunt waren“.

Während die Versuchspersonen die Satzfolgen lasen, wurde mit am Kopf angebrachten Elektroden die elektrische Aktivität des Gehirns gemessen.

Dabei zeigte sich ein erhöhter Verarbeitungsaufwand des Gehirns, wenn im zweiten Satz von Frauen anstelle von Männern die Rede war. „Bereits auf Ebene der visuellen Wahrnehmung des Wortes ,Frauen‘ und noch einmal während der eigentlichen sprachlichen Verarbeitung muss das Gehirn Unstimmigkeiten überwinden“, erläutert Dr. Sarah Glim, Mitarbeiterin am Fachgebiet.

Dass man nach dem generischen Maskulinum eher an Männer denkt, nennt man in der Fachsprache „Male Bias“ (männliche Verzerrung). Dieser Effekt ist in Verhaltensexperimenten bereits mehrfach nachgewiesen worden. „Wir sind die Ersten, die das nun direkt auf neuronaler Ebene demonstrieren“, sagt Fachgebietsleiter Rummer. Der Aufwand für derartige EEG-Studien sei wesentlich höher als für Verhaltensexperimente.

Auch der Kasseler Professor und sein Team haben bereits behaviorale Studien zum Thema veröffentlicht – etwa zur sprachlichen Repräsentation der Geschlechter bei generischem Maskulinum („Kellner“), Gendersternchen („Kellner*innen“) oder der Nennung beider Formen („Kellnerinnen und Kellner“). Dabei zeigte sich auch, dass bei der Genderstern-Variante die weibliche Lesart im Vorteil ist – also nach einem Wort wie „Kellner*innen“ eher an Frauen als an Männer gedacht wird, also ein „Female Bias“ eintritt. Ob diese und weitere Ergebnisse sich mit EEG-Befunden bestätigen lassen, will das Forschungsteam in weiteren neurowissenschaftlichen Untersuchungen klären.

„Wir geben keine Empfehlungen für die Verwendung bestimmter sprachlicher Formen ab“, betont Ralf Rummer. „Unsere Aufgabe ist es, der Gesellschaft, der Politik und Institutionen wie dem Rechtschreibrat Informationen zur Verfügung zu stellen, auf deren Basis wissenschaftlich informierte Entscheidungen getroffen werden können.“ (Katja Rudolph)

Woran man beim Lesen denkt: Mit am Kopf angebrachten Elektroden wird bei der EEG-Studie die elektrische Aktivität des Gehirns aufgezeichnet. © UNI Kassel/NH