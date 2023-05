Angeklagt wegen versuchten Mordes: Kasseler Geisterfahrerin ohne Erinnerung vor Gericht

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Tatort auf der Autobahn 49 bei Baunatal, Fahrtrichtung Kassel: Die 21-jährige Angeklagte soll mit dem roten Nissan Micra (rechts) am 13. Mai 2022 gezielt in den weißen Tiguan gefahren sein. ARCHI © HESSENNEWS

Eine 21-jährige Frau aus Kassel muss seit gestern vor dem Landgericht verantworten. Sie soll bewusst in einen anderen Wagen gefahren sein.

Kassel – Es war am Freitag, 13. Mai 2022, als die Autos der beiden Frauen auf der A 49 bei Baunatal kollidierten. Dieser Tag hat das Leben einer 40-jährigen Frau aus Frielendorf und einer 21-Jährigen aus Kassel grundlegend verändert.

Die 21-Jährige, die bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen erlitt, muss sich seit Freitag auf der Anklagebank der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Kassel wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau nämlich vor, vor gut einem Jahr mit Absicht verkehrt auf die A 49 an der Anschlussstelle Baunatal-Mitte aufgefahren zu sein.

Sie habe als Geisterfahrerin die Autobahn auf einer Strecke von rund 500 Metern befahren, wobei mehrere Fahrzeuge dem von ihr gesteuerten Nissan Micra ausweichen mussten. Schließlich kollidierte ihr Auto mit einem weißen VW-Tiguan, an dessen Steuer die heute 40-Jährige aus Frielendorf saß. Die Angeklagte soll den Zusammenstoß bewusst verursacht haben, indem sie ihren Wagen gezielt auf den Tiguan zusteuerte.

Opfer von Kasseler Geisterfahrerin: „Ich hatte keine Chance mehr“

Sie habe noch versucht, dem roten Wagen auszuweichen, sagte die 40-Jährige gestern aus, die in dem Verfahren als Nebenklägerin auftritt. Das junge Mädchen, das sie im entgegenkommenden Wagen sah, habe aber „fest entschlossen“ am Steuer gesessen und sei gezielt auf sie zugesteuert. „Ich hatte keine Chance mehr.“

Bei der Kollision, die mehrere Zeugen auf der A 49 miterlebten, wurde die 40-Jährige schwer verletzt. Sie erlitt unter anderem eine Oberschenkelfraktur, eine Lungenquetschung sowie eine Halswirbelfraktur. Am Freitag kam sie in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal.

Auf den sei sie vermutlich noch bis Ende des Jahres angewiesen, schilderte die Frau, die wegen des Unfalls bislang vier Mal operiert worden ist. Drei weitere Operationen stünden ihr noch bevor. Sechs Monate habe sie ihre Wohnung im ersten Stock nicht verlassen können. „Ich war in den eigenen vier Wänden eingesperrt. Ich habe mein Zuhause gehasst.“ Vor dem Unfall sei sie ein aktiver Mensch gewesen, sagte die Frau. Ob sie jemals wieder in ihrem Beruf als Altenpflegerin arbeiten könne, sei noch nicht abzusehen.

Auf dem Beifahrersitz saß damals ihr Bruder. Beide waren auf dem Weg zu einer Taufe in Niedersachsen. Dort kamen sie nicht an. Auch wenn der heute 29-Jährige nicht so schwer verletzt wurde wie seine Schwester, so hat er nach wie vor an den psychischen Folgen zu leiden. Immer wenn er ein Auto auf der Straße sehe, habe er Angst, dass das Fahrzeug plötzlich auf ihn zukomme.

Landgericht Kassel: Geisterfahrerin erlitt ein Schädelhirntrauma

Warum die Angeklagte als Geisterfahrerin auf die A 49 gefahren ist, das konnte sie vor Gericht nicht sagen. Ihr Verteidiger Bernd Pfläging erklärte, dass sie keinerlei Erinnerungen mehr an den Unfall habe. Auch nicht an die zwei Monate danach. Die zierliche Frau erlitt ein Schädelhirntrauma. Sie stehe „fassungslos vor dem, was sie ausgelöst habe“, so Pfläging. Seine Mandantin wolle selbst erfahren, warum das passiert ist.

Ansatzpunkte dafür lieferte die Anklage. Demnach befand sich die junge Frau vor einem Jahr in einer Lebenskrise. Kurz vorher war ihr Großvater gestorben, an der Arbeit habe sie Stress wegen Fehlzeiten gehabt, zudem sei die Beziehung mit dem Verlobten auseinandergegangen. Mit dem habe sie sich wohl auch vor dem Unfall in Baunatal treffen wollen. Das Treffen ist laut Anklage aber nicht zustande gekommen.

Dass die junge Frau am 13. Mai 2022 gegen 16.55 Uhr nur versehentlich falsch auf die A 49 gefahren ist, dagegen sprechen die Aussagen mehrerer Zeugen und des Kfz-Sachverständigen. Nachdem sie auf der Auffahrt den Beschleunigungsstreifen erreicht hatte, habe sie eine 180-Grad-Wende mit dem Wagen hingelegt und sei bewusst in die falsche Richtung gefahren, so ein Zeuge aus Kassel. „Sie wusste, was sie in dem Moment tat“, sagte ein Zeuge, der erst hinter ihr fuhr. Ein anderer beschrieb sie als „konzentriert“. Sie habe ihr Auto gezielt in den Tiguan gesteuert, schilderte eine Frau aus Göttingen.

Das deckt sich mit den Untersuchungen des Kfz-Sachverständigen. Er habe keinen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass die Angeklagte den Zusammenstoß habe vermeiden wollen. Keine Bremsspuren. Auch seien an dem Kleinwagen keine technischen Mängel festgestellt worden, die die Kollision hätten verursacht haben können. Laut Gutachter ist die Frau mit 110 bis 118 km/h auf den Tiguan zugefahren.

Der Prozess wird am kommenden Freitag, 2. Juni, fortgesetzt. (use)