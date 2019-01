Geldtransporter-Fahrer streiken: Automaten könnte das Bargeld ausgehen

Hunderte Geldtransporte in ganz Deutschland sind am Mittwoch bestreikt worden. Auch am Donnerstag soll der bundesweite Ausstand weitergehen - und möglicherweise für Bargeld-Engpässe sorgen.

Das teilte die Gewerkschaft Verdi am späten Mittwochnachmittag mitteilte. Die Folge: Viele Banken und Einzelhandelsgeschäfte bekommen nach den Feiertagen kein frisches Bargeld, Geldautomaten werden nicht neu befüllt. Das hat auch Auswirkungen in Kassel. Denn der Göttinger Werttransportdienstleister der Kasseler Sparkasse und der Volksbank Kassel Göttingen beteiligt sich ebenfalls an dem Ausstand.

„Entsprechend kommt es in Einzelfällen zu Engpässen“, sagte Peter Mühlhaus, Pressesprecher der Volksbank Kassel Göttingen, am Mittwoch. Zwei der 80 Geldautomaten im Geschäftsgebiet spuckten demnach am Mittwoch streikbedingt kein Bargeld mehr aus. Im Laufe des Tages waren ein Gerät an der Holländischen Straße in der Kasseler Nordstadt und eines in Bad Karlshafen im Landkreis Kassel leergelaufen. Andere Ausfälle, wie etwa die zweier Automaten im Selbstbedienungsbereich an der Theaterstraße in der Kasseler Innenstadt seien auf eine technische Störung zurückzuführen, so Mühlhaus.

Auch im Geschäftsbereich der Kasseler Sparkasse liefen zwei der insgesamt 55 Automaten wegen des Warnstreiks leer. Pressesprecherin Nicola Mütterthies erklärte, dass lediglich die Automaten in den Selbstbedienungsstandorten betroffen seien, also in den Standorten, die lediglich mit Automaten und nicht mit Mitarbeitern ausgestattet sind. In den Beratungscentern drohe an den Automaten hingegen keine Knappheit. Dort sorgen laut Mütterthies die Angestellten für eine ausreichende Bestückung.

Die Bankinstitute raten daher ihren Kunden, im Falle eines Engpasses im Selbstbedienungsbereich die nächst gelegene Filiale aufzusuchen. Die Kollegen vor Ort seien instruiert und den Kunden gerne behilflich.

Aufgrund der Fortsetzung des Streiks sei davon auszugehen, dass auch am Donnerstag nicht alle Geldautomaten Geld ausspuckten, sagte Verdi-Landesfachbereichsleiter Mathias Venema. „Auch das Wechselgeld im Handel könnte knapp werden“, warnte er. Im Kasseler Einzelhandel erwartete Martin Schüller, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Hessen-Nord, am Mittwoch allerdings keine Probleme.

+ In Hannover demonstrierten mehr als hundert Beschäftigte der Geld- und Wertdienste mit Trommeln und Trillerpfeifen für mehr Gehalt. © Julian Stratenschulte/dpa

1,50 Euro pro Stunde mehr: Darum wird gestreikt

Anlass für die Streiks sind fünf ergebnislose Tarifrunden. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro pro Jahr, beziehungsweise eine Gehaltserhöhung um 250 Euro pro Monat, sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Außerdem soll eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche erreicht werden. Laut Verdi liegen die Gehälter für die Geldzähler und Geldtransportfahrer im Osten bei 1800 bis 2400 Euro und im Westen bei 2200 bis 2900 Euro brutto pro Monat. Die Gewinne der Unternehmen der Geld- und Wert-Branche seien in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Verhandlungen sollen am Donnerstag und Freitag in Berlin fortgesetzt werden.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.