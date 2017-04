Schlank durch die Grillsaison – genussvoll Kochen zur Wunschfigur

Dass es auch beim Freiluftkochen leckere Kreationen gibt, die nicht sofort auf der Hüfte landen, hat Showkoch Klaus Breinig aus Edertal bewiesen. Auf der Dachterrasse der easylife-Zentrale Kassel hat er gezeigt, wie leicht, gesund und lecker Grillen sein kann. „Damit sich das Abnehmprogramm gut in den Alltag integrieren lässt, ist es besonders wichtig, dass die Rezepte leicht nachzukochen sind“, erläutert Antje Scharf, Inhaberin des easylife-Therapiezentrums.

Um den Teilnehmern zu zeigen, wie einfach sich eine gesundheitsbewusste Küche in den Alltag integrieren lässt, organisiert das easylife-Team Kochabende zu saisonalen Themen. Passend zum Start der Grillsaison fand unter Anleitung des Weber-Grillmeisters Klaus Breinig der erste easylife-Gourmet Grillkochkurs statt. Neben Zucchinispaghetti mit gegrilltem Kabeljaufilet auf Zedernholz, über saftige Steaks mit selbstgemachtem Tomatenpesto und Zwiebelchutney, bis hin zu Erdbeeren auf Apfelscheibe im Eischneemantel zeigte Klaus Breinig, wie leicht, gesund und lecker Grillen sein kann. Das gesamte Menü wurde auf dem Grill zubereitet – natürlich ohne Fett und Zucker.

+ Genusskoch: Klaus Breinig zeigte den Teilnehmern, wie einfach leichter Genuss ist. © nh

„Wir von easylife wollen zeigen, dass der Verlust von Körpergewicht nicht mit Verboten einhergehen muss, sondern der Genuss im Vordergrund steht“, erläutert Antje Scharf. Nachhaltigkeit, Einfachheit und Umsetzbarkeit stehen dabei immer im Vordergrund. Da der Kochkurs ein voller Erfolg war, steht in Kürze ein Spargelkurs an. „Das Multitalent ist ein echter Schlankmacher und ein idealer Wegbegleiter, gesund abzunehmen“, sagt Scharf. Wenn Sie neugierig geworden sind und ebenfalls noch das passende Programm suchen mit Freude und Genuss abzunehmen, dann freut sich das gesamte easylife-Team auf Ihren Anruf in unserem Therapiezentrum. (skb)