Geschwister-Scholl-Haus in Bettenhausen besteht seit 60 Jahren

Direkt an der Losse in Bettenhausen gelegen, im Dormannweg 29, ist das Geschwister-Scholl-Haus ein beliebter Treffpunkt für alle Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 21 Jahren.

Und das bereits seit 60 Jahren. In diesem Jahr feierte die städtische Jugendeinrichtung ihr stolzes Jubiläum. Zum großen Geburtstagsfest kamen rund 500 Gäste über den Tag verteilt, darunter auch Oberbürgermeister Christian Geselle und Jugenddezernentin Anne Janz.

Eigene T-Shirts

Zum runden Geburtstag wurde den Gästen ein buntes Programm geboten, dass gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen im Vorfeld erstellt wurde. So gab es die Möglichkeit, im Siebdruck eigene T-Shirts zu gestalten – der Hit war an diesem Tag natürlich das Jubiläumsmotiv. Zwischen Hüpfburg und Torwand organisierte ein benachbartes Fitnessstudio Mitmachangebote, während die Eltern ein Buffet stifteten oder die Besucher am Grill verköstigten. Auch die Gruppen des Hauses demonstrierten ihr Können, etwa beim Auftritt der Mädchen-Tanzgruppe oder der Saz-Gruppe. Die Saz ist eine Langhalslaute und in der türkischen Musik sehr beliebt. Ferner wurde ein Filmbeitrag vorbereitet, der nicht nur den Alltag im Geschwister-Scholl-Haus zeigt, sondern auch dessen Geschichte. Zum Beispiel anhand von Interviews mit ehemaligen Besuchern, deren Kinder oder Enkel heute regelmäßig die Angebote des Hauses wahrnehmen. Denn durch das 60-jährige Bestehen der Einrichtung ist das Geschwister-Scholl-Haus im Stadtteil fest verwurzelt und über mehrere Generationen hinweg bekannt.

Bekannt ist auch, dass Kinder und Jugendliche hier montags, dienstags, mittwochs und freitags jeweils von 15 bis 21 Uhr die Möglichkeit haben, die vielfältigen Angebote zu nutzen und somit ihre Freizeit kreativ zu gestalten. Das hauptamtliche Team um die Sozialpädagogen Monique Adam, Laura Herbst und Mehmet Yilmaz begrüßt durchschnittlich 60 Kinder am Tag – zumeist mit Handschlag. Denn auf gewisse Umgangsformen und gegenseitigen Respekt werde großer Wert gelegt, unterstreicht Monique Adam.

In dem offenen Jugendzentrum können sich die Kinder etwa am Montag in der hauseigenen Sporthalle – eine absolute Besonderheit für eine Einrichtung dieser Art – bei den Sportangeboten austoben. Dienstags ist der Gruppentag, an dem sowohl die Mädchen-, als auch die Jungengruppe unterschiedlichste, gemeinsam geplante Aktionen realisieren. Mittwochs wird eine Saz-Gruppe angeboten, bei der die Kids nicht nur das Spiel auf dem Saiteninstrument erlernen, sondern ebenso das Notenlesen und Singen. Freitags steht in den Gruppenangeboten das gemeinsame Kochen, Tanzen oder Spielen auf dem Programm. Wer keine Lust auf die Kursangebote hat, der kann sich im Musikraum an verschiedenen Instrumenten versuchen oder sich im Gesellschaftsraum beschäftigen. Für Mädchen gibt es einen eigenen Rückzugsraum und die Jugendlichen können im Kaffeeraum unter sich sein, ungestört Musik hören, Billard oder Darts spielen. Im Computerraum kann man bei Bedarf eine Bewerbung schreiben, aber auch an den Konsolen zocken. „Aber höchsten eine halbe Stunde am Tag“, betont Mehmet Yilmaz.

Midnight-Sport

Freitagabend können die Jugendlichen dann im Rahmen des Midnight-Sport, einer Kooperation mit den Streetbolzern, in der Olebachhalle kicken. Freitagabend sind die Mitarbeiter des Geschwister-Scholl-Hauses auch im Rahmen der aufsuchenden Jugendarbeit unterwegs. Dabei besuchen sie die einschlägigen Treffpunkte im Stadtteil und schauen, was die Jugendlichen dort so treiben. „Oftmals fungieren wir dabei als Schnittstelle zwischen den Jugendlichen und den Anwohnern, wobei es nicht nur um Probleme geht“, erklärt Laura Herbst.

Viele Aktionen, wie auch die regelmäßigen Ferienprogramme des Geschwister-Scholl-Hauses, werden im Vorfeld auf einer Vollversammlung geplant. Die Versammlungen dienen aber auch dazu, um Beschwerden vorzubringen und Konflikte zu lösen, damit auch weiterhin ein harmonisches und familiäres Miteinander möglich ist. (pee)