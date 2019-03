Koalition in Kassel wegen Streit vor dem Aus - wie geht es für die Parteien weiter?

Warum sollte Wiesbaden so was tun? Da hätte man Kassel mal besser unterm Rettungsschirm behalten!

Geld kann man nur einmal ausgeben.

Unsere Politiker müssen mal festlegen,

was muss sein

was sollte sein

was wäre nett.

Gut Ausgestattete Schulen oder Dokumenta Kunstwerke für ein paar Wochen?

Wofür soll das Geld ausgegeben werden?

Und genau danach die Steuereinnahmen verteilen.

Wenn man dann noch die Verschwendung runter fährt,

dann ist auf einmal, für alles was nötig ist Geld da.

Wie oft werden Straßen aufgerissen?

Mann kann günstig sein auf Sicht von einem Jahr oder

aber günstig auf Sicht von 30 Jahren.

Ein Straßen Belag für 50 € hält 3 Jahre

Ein Straßen Belag für 150€ hält 30 Jahre.

Im Augenblick ist Billig für 50€ angesagt.

Das ist unser Problem