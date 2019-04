Gesundheitsämtern fehlen Ärzte: Mediziner warnen bei Kundgebung in Kassel vor Kollaps 

In ganz Deutschland fehlt es an Ärzten in den Gesundheitsämtern. Vor den Folgen warnten am Donnerstag rund 300 Mediziner des öffentlichen Gesundheitsdienstes aus ganz Deutschland in Kassel.

Die Kundgebung fand anlässlich des dreitägigen Ärztekongresses in Kassel statt.

Das Problem

„Die Gesundheitsämter in Deutschland stehen vor einem Kollaps“, sagt Dr. Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD). Ende 2018 waren laut Teichert in den rund 400 Gesundheitsämtern in Deutschland nur noch knapp 2500 Mediziner beschäftigt. „Rund ein Drittel weniger als noch vor 20 Jahren“, sagt Teichert. „Das bekommen auch die Bürger zu spüren.“

Die Folgen

Wegen des Ärzte- und Zahnärztemangels könnten die Gesundheitsämter ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen, so Teichert. Dazu gehören etwa Untersuchungen der Kinder vor der Einschulung, Überprüfung der Trinkwasserqualität, Überwachung von Kliniken und Arztpraxen sowie eine koordinierte Bekämpfung von multiresistenten Keimen (MRE), deren Zunahme die Gesundheitsämter mit Sorge betrachten.

„Die Gesundheitsämter haben den Erreger im Blick: Sie sorgen nicht nur dafür, dass er sich nicht weiterverbreitet, sondern schauen auch, woher er kommt“, sagt Dr. Karin Müller, Leiterin des Gesundheitsamtes Nordhessen.

Bundesweit werden laut Müller jährlich 500 000 bis 700 000 Krankenhausinfektionen registriert. Rund 12 000 davon endeten tödlich, in zehn Prozent der Fälle seien multiresistente Erreger die Ursache.

Auch die Entwicklung der Gesundheit von Bürgern in den Städten – vor allem in den sogenannten mehrfach belasteten Quartieren – bereitet den Medizinern Sorgen. In solchen Stadtteilen leben Menschen, die etwa ein geringes Einkommen haben, sowie starker Belastung aus Verkehr und Umwelt ausgesetzt sind. „Für sie ist das Risiko krank zu werden höher“, sagt Müller. Weiterhin werde die Bevölkerung immer älter, was ebenfalls ein Risikofaktor sei, um krank zu werden, so Müller. Hinzu komme, dass immer mehr alte Menschen von Armut bedroht sind. Seit Jahren ist das auch in Kassel zu beobachten – mit einer wachsenden Zahl von Senioren, die auf Grundsicherung angewiesen sind.

Teichert betont: „Nur ein starker öffentlicher Gesundheitsdienst wird all diesen wichtigen Aufgaben in Zukunft gerecht werden können.“

Die Ursachen

Zentrale Ursache für den Ärztemangel in den Gesundheitsämtern sei die schlechte Bezahlung im Vergleich zu den Klinikärzten, so Teichert. „Die Ärzte in den Gesundheitsämtern werden nicht nach dem Tarifvertrag für Ärzte bezahlt.“ Das bedeute einen Verlust von bis zu 1500 Euro im Monat, so Teichert. Der demografische Wandel verschärfe die Entwicklung: Mehr als zwei Drittel der jetzigen Ärzte gehe in den nächsten fünf bis zehn Jahren in den Ruhestand. Der BVÖGD fordert deshalb den gleichen Tarif wie Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern.

Ärztekongress tagt in Kassel

Bundesverbände der Ärzte und der Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD und BZÖG) sind die Spitzenverbände des ärztlichen und zahnärztlichen Personals im öffentlichen Gesundheitsdienst. In den beiden Bundesverbänden sind etwa 1500 Ärzte sowie Zahnärzte organisiert.

Der 69. wissenschaftliche Kongress der Bundesverbände, organisiert von BVÖGD und BZÖG, findet noch bis Samstag, 6. April, in der Kasseler Stadthalle statt. Bis zu 800 Mediziner aus ganz Deutschland werden erwartet.

Offen ist die Teilnahme am Kongress auch für Mitarbeiter aus Gesundheitsberufen sowie für Studierende. Weitere Infos gibt es unter bvoegd-kongress.de