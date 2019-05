Kein Herdenschutz in Kassel: Gesundheitsamt befürwortet geplante Impfpflicht gegen Masern

Der Piks soll Pflicht werden: Die geplante verpflichtende Impfung gegen Masern stößt in Kassel auf Zustimmung bei den Ärzten.

In den vergangenen zwei Jahren gab es zwar lediglich vier bekannte Fälle von Masern in Kassel. Doch könnte sich die gefährliche und hochansteckende Krankheit jederzeit rasant ausbreiten.

Denn die Impfraten in der Stadt reichen in vielen Stadtteilen nicht aus, um einen sogenannten Herdenschutz zu gewährleisten. Damit das Masernvirus nicht zu einer Infektionswelle führen kann, müssten mindestens 95 Prozent der Menschen geimpft sein.

Daher befürwortet das Gesundheitsamt Region Kassel die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplante verpflichtende Masernimpfung (siehe Hintergrund). „Die Lage ist ernst“, sagt Amtsleiterin Dr. Karin Müller. Da auf dem Wege der Freiwilligkeit die nötigen Impfquoten offenbar nicht zu erreichen seien, sei eine Impfpflicht die „Ultima Ratio“, also das letzte Mittel.

Das Gesundheitsamt erhebt bei den Schuleingangsuntersuchungen die Impfquoten der angehenden Erstklässler. Während im Landkreis mit 94,9 Prozent die gewünschte Quote im Prinzip erfüllt ist, sind in der Stadt lediglich 89,9 Prozent der Kinder gegen Masern geimpft (Stand 2016/17).

Sie sei entsetzt, dass es heute in Deutschland wieder zu Masernausbrüchen komme, sagt Karin Müller. „Das müsste nicht sein, wenn alle Kinder geimpft wären.“ Dann könnten die Masern ausgerottet sein – ebenso wie es bei Pocken und Polio (Kinderlähmung) gelungen sei.

Auch Dr. Thomas Lenz, Obmann der nordhessischen Kinderärzte, hält die Einführung der verpflichtenden Impfung für notwendig. Andere Impfungen, wie etwa gegen Tetanus (Wundstarrkrampf), beträfen nun die eigene Gesundheit – beziehungsweise die des Kindes. Denn diese Erkrankung könne man nicht weitergeben. Bei Masern sei die Impfung aber eben keine rein persönliche Entscheidung, sondern habe gesellschaftliche Auswirkungen. Denn wer sein Kind nicht impfen lässt, bringt damit möglicherweise andere in Gefahr.

So können sich etwa Babys anstecken oder Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Bei Masern kann es zu schwerwiegenden Komplikationen kommen, die sogar zum Tode oder schweren Behinderungen führen können. Lenz, der seine Praxis in Vellmar hat, sieht aber auch zwei Probleme bei der vorgeschlagenen Impfpflicht. Zum einen gebe es den Masern-Impfstoff nur in Kombination mit Mumps und Röteln. Das heißt, defacto sei die Masern-Impfpflicht eine Verpflichtung zur Dreifachimpfung. Zum anderen geht dem Mediziner die vorgesehene Regelung nicht weit genug. Denn etwa die Hälfte der Krankheitsfälle beträfen Erwachsene. Und gerade Erwachsene der Geburtenjahrgänge ab 1970 hätten häufig keinen ausreichenden Schutz. Daher verfehle die geplante Impfpflicht für Kinder das Ziel, eine 95-prozentige Durchimpfung der Bevölkerung zu erreichen, sagt Lenz: „Es ist ein halbherziger Vorschlag.“ Wenn man eine Impfpflicht einführe, sollte diese auch für Erwachsene gelten, findet der Kinderarzt.

VON KATJA RUDOLPH

Mehr zum Thema lesen Sie in der gedruckten Ausgabe der HNA.