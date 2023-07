Giftige Gase in Wohnhaus: Acht Verletzte, drei davon schwer

Von: Erik Scharf

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst: In einem Wohnhaus in Kassel tritt Kohlenmonoxid aus. © Feuerwehr Kassel

Acht Menschen und zwei Katzenbabys werden aus einem Wohnhaus gerettet. Dort war eine große Menge Kohlenmonoxid ausgetreten.

Kassel – Schock in Kassel am Sonntagabend: Im Stadtteil Wesertor hat sich in einem Mehrfamilienhaus Kohlenmonoxid freigesetzt. Acht Menschen verletzten sich dadurch, drei davon schwer, teilte die Feuerwehr Kassel mit.

Gegen 18.45 Uhr ging der Alarm aufgrund eines medizinischen Notfalls eines Kindes in einem Mehrfamilienhaus zum Franzgrabe ein. „Vor Ort angekommen benötigten mittlerweile mehrere Personen vor Ort medizinische Betreuung“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht. Im Gebäude lösten dann außerdem die CO-Warner der Besatzungen aus.

Auch zwei Katzenbabys gerettet

Die Kräfte des Rettungsdienstes begannen unmittelbar das Gebäude zu evakuieren, wobei die Feuerwehr unterstützte. Insgesamt retteten die Einsatzkräfte acht Personen aus dem Gebäude. Drei Personen verletzten sich schwer und wurden unter Begleitung eines Notarztes in die Kliniken transportiert.

Auch zwei Katzenbabys wurden aus dem Gebäude gerettet, wie die Feuerwehr mitteilt. Bei einer Katze war der Gesundheitszustand demnach so schlecht, dass dieser durch Sauerstoffgabe wieder verbessert werden musste.

Defekt an Gastherme vermutlich Ursache für Kohlenmonoxid-Vergiftung

Bei Messungen unter Atemschutz stellte die Feuerwehr eine hohe Konzentration des giftigen Gases Kohlenmonoxid fest. Ursache könnte ersten Angaben zufolge ein Defekt an einer Gastherme und ihrer Abgasabführung sein. „Die Gastherme sowie die Gasversorgung des Gebäudes wurden deaktiviert und das Gebäude maschinell belüftet. Anschließend konnte kein Kohlenmonoxid mehr nachgewiesen werden“, schreibt die Feuerwehr.

Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruchs- und geschmackloses sowie toxisches Gas, welches bei der Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen freigesetzt wird. Die Feuerwehr empfiehlt daher die Installation von Kohlenmonoxid-Warnmeldern in Wohnungen und Räumen mit brennstoffbetriebenen Geräten wie Gasthermen, Ölheizungen oder Kaminöfen. (esa/pm)

