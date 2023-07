Google Street View: Nordhessen ist weiter ein weißer Fleck

Von: Marie Klement

Blick auf den Herkules in Kassel. © Google Street View

Google hat neue Street-View-Bilder aus Deutschland veröffentlicht. Die Veränderung zu vorher ist riesig. Nordhessen ist aber weiter ein weißer Fleck auf der Landkarte.

Vor zwölf Jahren war die Aufregung unter deutschen Datenschützern und Politikern groß, als Google in seinem damals noch recht jungen Dienst Street View Panorama-Fotos von Orten, Gebäuden und Plätzen veröffentlichte. Es folgten zahlreiche Einsprüche von Hauseigentümern aus Deutschland. Knapp 250.000 Menschen legten Widerspruch ein und zwangen Google so, ihre Häuser zu verpixeln. Nur kurze Zeit später beendete der Internetgigant daraufhin seine Kamerafahrten in der Bundesrepublik. Das Ergebnis: Während Europa virtuell erlebbar wurde, blieb Deutschland ein weißer - oder besser: hellgrüner - Fleck auf der Street-View-Landkarte. Vergleichbar war der Mangel an Bildern mit Ländern wie China und Afghanistan.

So sah Google Street View bis vor wenigen Tagen aus. Ganz Europa konnte man virtuell erleben - mit Ausnahme von Deutschland. © Google Street View

Google Street View: Neue Bilder aus Deutschland

Vor wenigen Tagen hat Google nun neue Bilder aus Deutschland veröffentlicht. Diesmal ohne große Einwände. Auch wenn Hausbesitzer erneut Einspruch einlegen können, scheint es diesmal nicht so zu kommen wie 2010. Bislang haben sich nur wenige Menschen gegen eine Veröffentlichung der neuen Panorama-Bilder ausgesprochen. Ein virtueller Besuch der Elbphilharmonie in Hamburg und des Berliner Kurfürstendamms ist daher nun möglich.

Dank vieler neuer Bilder kann man auch Deutschland am Computer, Tablet oder Smartphone jetzt virtuell erleben. © Google Street View

Google Street View: Nur Kassel lässt sich virtuell gut erforschen

Schaut man sich nach dem Upload der neuen Bilder bei Street View um, zeigt sich allerdings: Ausgerechnet Nordhessen ist weiter kaum virtuell erlebbar. Alleine Kassel lässt sich recht gut erforschen, wenn auch noch mit einigen Lücken. Ansonsten finden sich nur vereinzelte Panorama-Ansicht aus dem HNA-Verbreitungsgebiet - und diese stammen überwiegend von Privatpersonen.

Aus Nordhessen gibt es weiter nur wenige Bilder bei Street View. © Google Street View

Immerhin: Das soll sich schon bald ändern. Denn laut Google sind seit Juni Mitarbeiter in Autos und zu Fuß in Kassel, im Kreis Hersfeld-Rotenburg, im Schwalm-Eder-Kreis, im Werra-Meißner-Kreis, im Kreis Waldeck-Frankenberg und im Kreis Northeim unterwegs, um aktuelle Fotos zu machen. Noch bis Oktober kann es also sein, dass man in Nordhessen und Südniedersachsen eines der Google-Fahrzeuge entdeckt. Wann die Bilder in dem Kartendienst zur Verfügung gestellt werden, steht noch nicht fest. Dann soll aber der weiße Fleck Nordhessen ebenfalls der Vergangenheit angehören.

Was ist Google Street View Street View ist ein Dienst von Google, der innerhalb von Google Maps angeboten wird. Mit Street View (deutsch: Straßenansicht) ist es möglich, sich die Umgebung einer Adresse oder eines Ortes in einer Panorama-Ansicht anzuschauen. „Gemeinsam helfen wir Menschen rund um den Globus dabei, die Welt zu entdecken“, beschreibt der Internet-Konzern seine Idee hinter dem Angebot. Erstellt werden die Panorama-Ansichten von Google-Mitarbeitern, die in speziellen Fahrzeugen oder zu Fuß mit Kamera-Rucksäcken unterwegs sind. Diese machen keine Videos, sondern die Kameras machen im Abstand weniger Meter hochauflösende 3D-Panoramabilder. Diese werden digital miteinander verknüpft, sodass sich Anwender virtuell über die Straße bewegen können. Die neun Kameras erfassen auch Straßenschilder und Schriftzüge von Geschäften. Autokennzeichen und die Gesichter von Menschen werden automatisch verpixelt. Google setzt für seinen Dienst aber nicht nur auf eigene Mitarbeiter, sondern auch auf die Mithilfe von Freiwilligen. Diese können mit einer Street View-kompatiblen Kamera Straßen, Wege, Sehenswürdigkeiten und Geschäfte aufnehmen - und die Bilder in den Dienst hochladen.

Google Street View: So können Sie virtuell die Welt erkunden

Street View finden Nutzer am Computer innerhalb von Google Maps. Unten rechts können Sie einfach auf das als Pegman bezeichnete gelbe Männchen klicken und bekommen direkt alle verfügbaren 3D-Ansichten angezeigt. Wer Street View auf dem Tablet oder Smartphone nutzen möchte, lädt sich am besten die Google-Maps-App runter. Eine eigenständige Street-View-App gibt es nicht mehr.

Street View aktivieren Sie auf Ihrem Computer, indem Sie in der Google-Maps-Kartenansicht unten rechts auf den Pegman klicken. © Google Street View

Google Street View: Südniedersachsen etwas besser abgedeckt

Während Nordhessen bei Street View bisher kaum erlebbar ist, können Nutzer Südniedersachsen schon deutlich besser entdecken. Nicht nur aus Göttingen gibt es zahlreiche Panorama-Ansichten, auch in kleineren Orten wie Uslar und Hardegsen waren die Google-Mitarbeiter bereits unterwegs, sodass man dort durch die Straßen navigieren kann.