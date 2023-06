GPS-Tracker führt zu gestohlenem Pedelec in Kasseler Keller

Zwei Verdächtige festgenommen

Ein GPS-Tracker an einem gestohlenen Rad führte die Polizei am Sonntagabend zu einem Keller eines Mehrparteienhauses in der Nordstadt, wo die Beamten neben dem gesuchten Pedelec weitere 38 teils hochwertige Fahrräder und E-Scooter, verschiedene Werkzeuge und Katalysatoren gefunden haben.

Kassel - Zudem nahmen die Polizisten zwei Tatverdächtige fest, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Bereits bei einer ersten Überprüfung konnten acht Räder und E-Scooter verschiedenen Diebstählen zugeordnet werden. Die Zuordnung der weiteren sichergestellten Gegenstände, die mutmaßlich ebenfalls aus Diebstählen stammen, dauern aktuell noch an.

Eine 35-jährige Frau habe den Diebstahl ihres Pedelecs gegen 18 Uhr bemerkt, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Nur eines der beiden geknackten Schlösser, mit denen sie das Rad zwei Stunden zuvor in der Straße „An der Karlsaue“ an einem Geländer angeschlossen hatte, fand sie noch vor. Allerdings war das gestohlene Pedelec mit einem versteckten GPS-Sender versehen, der bis auf wenige Meter genau Standortmeldungen auf dem Handy der Besitzerin aus Lohfelden anzeigte. Das Signal des Trackers führte die Beamten des Polizeireviers Mitte gemeinsam mit der 35-Jährigen zu einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Nordstadt, wo sie das gestohlene Pedelec im Gemeinschaftskeller ausfindig machen konnten.

Zwischen den weiteren dort abgestellten Fahrrädern und Gegenständen versteckte sich einer der Tatverdächtigen, ein 45-jähriger Mann, für den nun die Handschellen klickten. Die weiteren Ermittlungen führten zu seinem mutmaßlichem 40-jährigen Komplizen, der wenige Minuten später in dem Haus festgenommen werden konnte. Die beiden aktuell wohnsitzlosen Männer mit bulgarischer Staatsangehörigkeit nahmen die Polizisten mit auf das Revier.

Die sichergestellten Fahrräder und weiteren Gegenstände transportierte die Feuerwehr mit einem Lkw in das Polizeipräsidium. Da letztlich keine Haftgründe gegen die beiden Tatverdächtigen vorlagen, wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, so die Sprecherin. (use)