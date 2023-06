Kasseler Fachberatung zu Sugardaddy-Beziehungen: „Grauzone der Einvernehmlichkeit“

Von: Katja Rudolph

Teilen

Screenshot der Dating-Webseite „MySugardaddy“ © Privat

Der Fall Björn Sänger schlägt in der Region hohe Wellen. Wie berichtet, wird gegen den FDP-Politiker aus dem Landkreis Kassel wegen des Verdachts sexuellen Missbrauchs ermittelt. Der 48-Jährige soll über die Dating-Plattform „MySugardaddy“ gezielt sexuelle Beziehungen mit sehr jungen Frauen gesucht haben. Wir sprachen

Kassel - Wir sprachen über das Thema mit Annemarie Selzer von fax, der Kasseler Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt. Der Begriff Sugardaddy bezeichnet ältere, meist wohlhabende Männer, die unter anderem über Datingplattformen Kontakt zu jungen Frauen suchen, mit ihnen ausgehen und sie für sexuelle Dienstleistungen bezahlen.

ind Ihnen Fälle von Sugardaddy-Beziehungen junger Mädchen in Kassel bekannt?



In unserer Fachberatungsstelle haben sich bislang keine Betroffenen selbst gemeldet. Manchmal begegnen uns derartige Beziehungen als Folgethemen, wenn Mädchen sexuelle Gewalt in der Kindheit erfahren haben. Wir wissen von zwei Fällen, in denen sich Betroffene in solche Kontexte begeben haben. Gerade im Bereich der Jugendhilfe sind sogenannte Sugardaddy-Beziehungen aber durchaus ein zunehmendes Thema.



Welches Ausmaß hat das Phänomen allgemein?



Dazu liegen uns keine Zahlen vor. Es ist gewissermaßen ein Nebengebiet unserer Arbeit, weil es sich nicht im klassischen Sinne um sexuelle Gewalt handelt. Das Sugardaddy-Thema hat aus unserer Sicht aber auch mit Missbrauch zu tun, weil es in der Regel ein Machtgefälle in der Beziehung einer sehr jungen Frau mit einem älteren, meist wohlhabenden Mann gibt.



Wenn das Mädchen noch minderjährig ist, geht es durchaus um eine Straftat – wie es im Fall Björn Sänger im Raum steht.



Sobald es sich um eine minderjährige Person handelt und Gegenleistungen für die sexuellen Kontakte fließen, ist man im strafbaren Bereich. Dann kann nicht mehr von einvernehmlichen Sex die Rede sein. Die entsprechenden Dating-Plattformen sind eigentlich erst für Frauen ab 18 Jahren erlaubt. Allerdings gibt es keinerlei wirksame Alterskontrolle.



Es geht dabei um Sex gegen Geld oder Geschenke. Handelt es sich also um eine Form von Prostitution?



Ja.



Frauen suchen auf den einschlägigen Dating-Webseiten gezielt nach derartigen Beziehungen. Warum?



Das kann die Idee des schnellen Geldes sein, es kann die Neugier auf Sex sein, es kann das Interesse an älteren Männern sein – woher auch immer dieses kommen mag. Manchmal suchen junge Menschen auch nach Liebe und Aufmerksamkeit, wenn sie das im Elternhaus nicht bekommen haben.



Inwiefern spielen gesteigerte Konsumansprüche von Jugendlichen eine Rolle?



Darüber haben wir im Team heute auch schon diskutiert. Zahlen haben wir dazu nicht gefunden. Dass junge Menschen Geld für Dinge haben wollen, die ihre Eltern ihnen nicht bezahlen, gab es schon immer. Vielleicht wird Jugendlichen heute über soziale Medien wie Tiktok und Instagram noch stärker suggeriert, dass sie bestimmte Markenprodukte bräuchten. Aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass man Lust hat, seinen Körper zu verkaufen.



Sondern?



Unsere Hypothese ist, dass eher die Möglichkeit der digitalen Anbahnung eine Rolle spielt. So kann man eine Form der Prostitution betreiben, ohne mit dem klassischen Milieu der Prostitution in Berührung zu kommen. Das Ganze hat einen schöner klingenden Namen, nämlich Sugardaddy und Sugarbabe, und man kann sich schönreden, dass man sich die Männer selbst aussucht, statt sich auf dem schmuddeligen Strich anzubieten. Das ist ja auch nicht ganz falsch: Die Frauen können eine Beziehung auch wieder abbrechen. Trotzdem handelt es sich um Sex für eine Gegenleistung.



Inwiefern kann man von einvernehmlichen Beziehungen sprechen?



Das ist die entscheidende Frage. Solange die Person minderjährig ist und für Sex Geld fließt, ist die Sache rechtlich klar: Dann ist es ein Straftatbestand. Aber was ist, wenn der Sugardaddy nicht für den Sex zahlt, sondern das Essen im schicken Restaurant übernimmt? Ist das dann Teil des Deals? Das wird auch im aktuellen Fall juristisch zu klären sein. Wenn der Sex mit einem Mädchen ab 14 Jahren ohne Gegenleistung und ohne Gewalt abläuft, ist das grundsätzlich nicht strafbar. Es sei denn, es handelt sich um ein Schutzbefohlenenverhältnis. Aber aus unserer Sicht ist die Frage der Einvernehmlichkeit bei einer Sugardaddy-Beziehung generell eine Grauzone.



Warum?



Weil die sehr jungen Frauen oft noch nicht abschätzen können, welche Folgen eine Einwilligung in diese Art der sexuellen Beziehung hat. Es liegt ein Macht- und Erfahrungsgefälle zwischen beiden Seiten vor. Die ältere Person weiß sehr genau, was sie tut. Selbst wenn juristisch keine Straftat vorliegt, ist es im emotionalen Sinne deshalb ganz nah an der Missbrauchsgrenze. Dabei muss man auch bedenken, dass es sehr jungen Frauen meist nicht leicht fällt, Nein zu sagen – insbesondere gegenüber wesentlich älteren Männern.



In der Doku wird deutlich, dass Männer sich in solchen Beziehungen als eine Art Mentor oder väterlichen Freund begreifen. Wie bewerten Sie das?



Das ist eine Argumentation, die wir im Kontext sexueller Gewalt häufig finden – gerade da, wo Missbrauch im institutionellen Kontext stattfindet: etwa in der Schule, im Verein oder in der Kirche.

Natürlich möchte sich niemand selbst als Sexualstraftäter sehen. Wer Lust auf Sex mit von ihm abhängigen Personen hat, argumentiert deshalb häufig, dass es um eine Art Mentorenbeziehung gehe. Man wertet sich damit innerlich selbst auf, wenn man sich als wohlwollender Mentor für einen jüngeren Menschen versteht.

Ist das ein typisches Muster bei pädosexuellen Neigungen?



Ja.



In der Fernseh-Dokumentation verweist der betreffende Mann darauf, dass es keinen Unterschied mache, ob jemand 17 Jahre und 11 Monate oder 18 Jahre und 1 Tag alt sei. Was halten Sie von dieser Sichtweise?



Was die mentale Reife betrifft, stimmt das natürlich. Aber strafrechtlich macht es eben sehr wohl einen Unterschied. Gerade für eine Person des öffentlichen Lebens wäre es fahrlässig, über diese strafrechtliche Relevanz einfach hinwegzugehen. Zumal in der Doku deutlich wird, dass es dem Mann ganz klar darum geht, in der Sugarbaby-Welt gezielt mit Mädchen im sehr jungen Alter sexuelle Kontakte anzubahnen.



Bei der Anmeldung auf Sugardaddy-Plattformen gibt es keine wirksame Alterskontrolle. Müssten nicht auch die Anbieter Verantwortung zum Schutz von Minderjährigen übernehmen?



Aus unserer Sicht auf jeden Fall! Dass Erwachsene Verantwortung zum Schutz von Minderjährigen übernehmen, fehlt an vielen Stellen im digitalen Raum. Das liegt auch an mangelnder Kompetenz vieler Erwachsener, wenn es um soziale Netzwerke und digitale Plattformen geht. Warum werden Kinder und Jugendliche nicht besser informiert und aufgeklärt? Auch über Themen wie Sugardaddy-Plattformen müsste in der Schule gesprochen werden. Genauso wie wir Kindern erklären, dass man nur bei Grün über die Ampel geht und nicht mit Fremden mitgehen darf, müssen wir sie über die Gefahren in der digitalen Welt aufklären. Auch da gibt es Missbrauch, Gewalt und Betrug. Viele Eltern geben ihren Kindern Handys mit Datenvolumen und lassen sie dann einfach machen. Und hinterher wird dann geschockt gefragt: Was hast Du da bloß getan?

Zur Person Annemarie Selzer (49) ist Geschäftsführerin der Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Stadt und Landkreis Kassel (fax), die es seit 2021 gibt. Annemarie Selzer ist Sozialpädagogin, Fachkraft für Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt sowie systemische Familientherapeutin. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Das Team bei fax berät Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind sowie deren unterstützendes Umfeld. fax-kassel.de