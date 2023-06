„Großartiges Gesamtpaket“: Reaktionen auf das Sting-Konzert in der Innenstadt in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb, Anna-Laura Weyh

Tanzten ausgelassen zu Stings Welthits: (von links) Milena Berdelsmann, Tyra Stephan, Christian Zeidler und Silke Wiorek waren am Dienstagabend auf dem Friedrichsplatz begeistert. © Anna Weyh

Das Konzert von Sting begeisterte am Dienstagabend nicht nur seine Fans. Die gesamte Kasseler Innenstadt war bis zu später Stunde von glücklichen Menschen bevölkert.

Kassel – Glückliche Gesichter sind am späten Dienstagabend überall auf dem Friedrichsplatz zu sehen. Gegen 22.45 Uhr machen sich die 12 000 Besucherinnen und Besucher, die Karten für das Sting-Konzert hatten, sowie unzählige Zaungäste auf ihren Heimweg.

Solch eine ausgelassene Stimmung in einer vollen Kasseler Innenstadt erlebt man nur selten unter der Woche. Alle Menschen, die wir an diesem Abend nach ihrer Meinung fragen, finden nur lobende Worte für das Sting-Konzert, die Konzertorganisation und die gesamte Stimmung auf dem Friedrichsplatz.

Den ganzen Abend zu Stings Welthits durchgetanzt haben Milena Berdelsmann und Tyra Stephan. Gemeinsam mit Christian Zeidler und Silke Wiorek aus Hann. Münden haben sie „richtig Spaß“, wie die vier Fans sagen. Silke Wiorek schwärmt: „Eine Größe wie Sting so nah live zu erleben, ist etwas Besonderes.“

Sting in Kassel: Viele Konzertgäste haben Erinnerungen mit dem Smartphone festgehalten. © Anna weyh

Die anderen stimmen ihr zu. Tyra Stephan sagt: „Es war total angenehm, alle Leute waren entspannt und freundlich.“ Sie spricht von den Konzertgästen, aber auch von den Sicherheitskräften und vom Thekenpersonal. Alles habe wunderbar gepasst. Silke Wiorek ergänzt: „Alles war toll organisiert.“

Für sie ist der Abend ein Konzerthöhepunkt in ihrem Leben: „Ich habe viele Konzerte erlebt, aber das war eins der besten und gefühlvollsten. Wir sind mit Sting groß geworden. Die Lieder live zu hören, war toll.“

Haben zehn von zehn Punkten vergeben: Petra Sohl und Uwe Koch waren begeistert. © Ulrike Pflüger-Scherb

Auch ihnen habe das Konzert sehr gut gefallen, sagen Petra Sohl aus Oberaula und Uwe Koch aus Gudensberg. „Ich vergebe 10 von 10 Punkten“, so Koch. Einziger Kritikpunkt von Petra Sohl: „Es war ein bisschen zu voll auf dem Platz.“ Aber es sei sehr schön gewesen, ein Konzert im Kasseler Zentrum zu erleben.

Ein „sensationeller Abend“ ist es auch für Jürgen Beute, Inhaber des Fitnessstudios Balance am Kasseler Auestadion, gewesen. „Es war eine tolle Show in unfassbarer Kulisse mit netten Menschen“, sagt er. Beute, der seit 1977 auf mehr als 300 Konzerten gewesen ist, wie er sagt, fasst den Sting-Auftritt weiter zusammen: „Ein großartiges Gesamtpaket in Kassel. Bitte mehr davon.“

Auch Jürgen Beute aus Kassel hat das Sting-Konzert auf dem Friedrichsplatz gefallen. © Anna Weyh

Und auch Arno Kuhhaupt aus Fritzlar, der mit seiner Frau das Konzert im Innenraum erlebt, findet nur Superlative: „tolle Location, perfekt.“ Kuhhaupt fällt in der Menge auf, weil er bei „Fragile“, dem letzten Song des Abends, nicht sein Handy, sondern ein brennendes Feuerzeug in die Höhe hält. So wie es früher bei Konzerten üblich gewesen ist.

Angela Picht und Manuela Knoll aus Kassel haben keine Karten mehr für das Konzert bekommen. Die beiden Frauen lauschen Sting deshalb als Zaungäste. Aber auch sie sind zufrieden: „Die Technik war sehr gut“, so Manuela Knoll. Beide Zuhörerinnen zeigen sich begeistert über die belebte Innenstadt. Es sei schön, wenn es nächstes Jahr wieder Konzerte an dieser Stelle geben würde, sagen sie.

Begeisterte Zaungäste: Angela Picht (links) und Manuela Knoll aus Kassel. © Ulrike Pflüger-Scherb

Als unglaublich gut und sehr bewegend bezeichnen ebenfalls Max und Madi aus Eschwege den Abend. Es sei sehr cool gewesen, dass überall auf den Dächern Leute gewesen wären, die das Konzert verfolgt haben.

Auch die Konzertbesucher Samy und Jan schildern ihre Eindrücke vom Abend als „überraschend gut“. Auch die Organisation sei super gewesen. Keine Wartezeiten und eine unaufgeregte Security hätten für einen tollen Konzertabend gesorgt, sagen die beiden.

