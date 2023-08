Zeit drängt: Bagger legen marode Eisenbahnbrücke in Trümmer – Regen könnte zum Problem werden

Von: Andreas Hermann

Nach fast 150 Jahren Betrieb nur noch ein Trümmerhaufen: die erste von zwei maroden Bahnbrücken, die an der Wolfhager Straße abgerissen werden. Unser © vom Abbruch entstand am Montagabend gegen 21 Uhr. Foto: andreas fischer

Die Deutsche Bahn hat die erste Brücke an der Wolfhager Straße in Kassel abgebrochen. Sie soll nun ausgetauscht werden.

Kassel – Fast 150 Jahre sind Züge über sie hinweggefahren, nun ist die im Jahr 1877 an der Wolfhager Straße in Kassel errichtete Bahnbrücke nur noch ein Trümmerhaufen. Von Montagnachmittag bis gegen Mitternacht und von Dienstagmorgen, 1. August, bis in den Nachmittag hinein haben Bagger das marode Bauwerk im Bereich Drei Brücken abgebrochen.

Mit dem Fortgang der Arbeiten ist Dirk Schütz, Projektleiter der Deutschen Bahn (DB) zufrieden. „Wir haben sehr viel Regen gehabt, aber noch keinen Zeitverzug.“ Denn der Abbruch des Bauwerks ist die Voraussetzung für das, was laut Zeitplan in dieser Woche an der Großbaustelle noch folgen soll: der Aufbau der neuen Brücke an gleicher Stelle.

Brückentausch in Kassel: Viel Regen, aber kein Zeitverzug

Genauer gesagt, geht es nicht um einen Aufbau, sondern um das Verschieben der vormontierten neuen Stahlbetonbrücke in die durch den Abbruch freigewordene Lücke. Der Einsatz mit hydraulischer Presse ist bislang für Donnerstagabend vorgesehen. Dafür müssten nun die Trümmer der alten Brücke beseitigt werden, um auf beiden Seiten das Fundament für die neue Brücke anlegen zu können. Ein Fundament mit Stahlträgern, auf denen der rund 2500 Tonnen schwere und 23 Meter breite Brückenneubau „gleiten“ solle, erklärte Schütz.

Für den Zeitplan des Brückentauschs hänge nun alles davon ab, dass die Betonschichten des Unterbaues nach Schalung und Bewährung rechtzeitig aushärten. Ob dies Donnerstagabend der Fall sei, werde vorab durch die Laboruntersuchung eines ausgebohrten Betonstücks überprüft, kündigte Projektleiter Schütz an.

Dirk Schütz Projektleiter Deutsche Bahn © Malmus, Pia

Weil die Zeit drängt, wird aktuell mit schwerem Gerät auch in der Nacht gearbeitet. Die Sperrung dieses Abschnitts der Wolfhager Straße für Verkehrsteilnehmer aller Art wird noch bis 14. August andauern. Im Herbst soll dann nach dem gleichen Muster die zweite marode Bahnbrücke im Bereich Drei Brücken abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. (Andreas Hermann)