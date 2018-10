Großbaustelle Druseltal in Kassel: Entspannung in Sicht

Es wird auch eine neue Abbiegespur geben

+ © Foto: Christian Hedler Staustelle Eugen-Richter-Strasse: In Richtung Druseltalstraße geht es wegen der Baustelle nur langsam voran. Ab November soll es besser werden. Die Abbiegespur (rechts im Bild) ist dann wieder befahrbar. © Foto: Christian Hedler

Wer im Berufsverkehr rund um die Großbaustelle an der Druseltalstraße unterwegs ist, muss gute Nerven mitbringen. Seit dem Frühjahr sind Staus an der Tagesordnung. Jetzt ist Besserung in Sicht.