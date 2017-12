Die große HNA-Weihnachtsbescherung: Gewinnen Sie ein Apple iPad

Nicht mehr lange bis Weihnachten. Grund genug, Sie bei der großen HNA-Weihnachtsbescherung zu beschenken. Vier Wochen lang gibt es Tablets zu gewinnen. Hier erklären wir, wie Sie teilnehmen können.

Bis Weihnachten können Sie bei uns zwei Apple iPads und zwei Samsung Galaxy Tab A gewinnen. Jede Woche verlosen wir eines der Geräte. In dieser Woche gibt es ein Apple iPad (32 GB, Wi-Fi, spacegrau) im Angebot. Alles, was Sie tun müssen, ist unser Gewinnspiel-Formular auszufüllen. Den Gewinner geben wir am 19. Dezember in diesem Artikel bekannt.

Der Gewinner aus Woche 2: Herzlichen Glückwunsch an Uta Fahrenbach aus Witzenhausen. Sie haben das Galaxy-Tab A gewonnen.

Gewinnspielformular

Vorname * Nachname * Straße / Hausnummer * PLZ * Ort * Telefonnummer * E-Mail-Adresse * Geburtsdatum * Ihre Kundennummer (wenn vorhanden) * Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie. * Ich habe die Allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie. Ich bin damit einverstanden, dass mir der Verlag Dierichs GmbH & Co. KG weitere interessante Medienangebote unterbreitet per Telefon per elektronischer Post (E-Mail, SMS) Hinweis: Der Verwendung meiner Daten für Werbezwecke kann ich jederzeit beim Verlag unter kundenservice@hna.de widersprechen. Bitte geben Sie das verzerrte Wort ein. *

Wort unleserlich?

Die mit Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Sie haben nicht gewonnen oder sind noch auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk? Das HNA-ePaper-Abo gibt es ebenfalls mit einem iPad oder Galaxy-Tablet. Ab 26,90 Euro im Monat bekommen Sie nicht nur das Gerät und können Ihre HNA-Ausgabe digital lesen, Sie erhalten auch Zugang zu unserem Komplett-Archiv, den Abo-Bonus-Vorteilen sowie unserem Push-Service.

Hier finden Sie alle Infos zum ePaper-Abo