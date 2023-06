Großer Andrang bei Kasseler Feuerwehr

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

„Die Feuerwehr ist so cool“, sagt der neunjährige Lukas Köster. Gestern ließ er sich von Peter Buff, Tauchlehrer bei der Berufsfeuerwehr, die Ausrüstung zeigen und die Zeichen unter Wasser erklären. © ANDREAS FISCHER

9000 Menschen besuchten am Sonntag den Tag der offenen Tür bei der Kasseler Berufsfeuerwehr.

Kassel – Dem neunjährigen Lukas Köster aus Fuldabrück war am Sonntagvormittag die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Zusammen mit seinen Eltern besuchte er den Tag der offenen Tür bei der Feuer- und Rettungswache 1 an der Wolfhager Straße. „Die Feuerwehr ist so cool, weil die Brände löschen“, erklärte Lukas seine Begeisterung. Zahlreiche Kinder waren mit ihren Eltern gestern in die Feuerwache gekommen. Bis zum Abend um die 9000 Menschen, so Wachleiter Tim Werner, der den Tag organisiert hat.

Später will auch Lukas Köster mal Feuerwehrmann werden. Auch wenn der neunjährige Junge sich dann auf das Löschen von Bränden konzentrieren möchte, so interessierte er sich gestern auch für die Tauchergruppe, eine Spezialeinheit bei der Kasseler Berufsfeuerwehr. Von Ausbilder Peter Buff ließ er sich erklären, was die Taucher alles so machen. So wurden sie zum Beispiel auch Ende Mai zu dem Unglück an den Breitenbacher See bei Bebra gerufen, wo zwei Jugendliche ertrunken sind.

Aktuell wird bei der Berufsfeuerwehr eine zweite Spezialeinheit aufgebaut: eine Abteilung für eine spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen. 15 Feuerwehrleute würden aktuell dafür trainiert und ausgebildet, erzählt Sebastian Böswetter, nachdem er den vielen Besuchern etwas von seinen Kletterfähigkeiten gezeigt hat. Die Spezialisten sollen nicht nur zum Einsatz kommen, wen ein Sportkletterer im Fels einen Unfall hatte oder es einen medizinischen Notfall in einem Baukran gab, sondern auch bei Unfällen in Baugruben.

Die Feuerwehr benötigt auch dringend Nachwuchs, wie Brandschutzdezernent Dirk Stochla und Tobias Winter, Chef der Kasseler Feuerwehr, bei der Begrüßung am Vormittag sagten. „Fragen Sie unseren Leuten Löcher in den Bauch“, forderte Winter die Besucher auf. Dass die Feuerwehr viele junge Fans hat, wurde an den zahlreichen Kindern auf dem Gelände deutlich. Ob jung oder alt, den Gästen wurde viel geboten: eine Modeschau mit Feuerwehrkleidung, Personenrettungen aus Lkw oder die Rettung eines besonders schweren Menschen mit einem Rettungskorb, um nur wenige Beispiele der vielen Aufgaben der Feuerwehrleute zu nennen. (use)

Neue Abteilung wird aufgebaut: Sebastian Böswetter trainiert die Rettung aus der Höhe und Tiefe. © Fischer, Andreas