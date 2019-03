Der große BMW Motorrad Saisonstart. Am Samstag, den 6. April

Sie sind leidenschaftlicher Biker und können es kaum, erwarten wieder aufzusatteln? Dann ist der große BMW Motorrad Saisonstart genau das Richtige für Sie: am Samstag, den 6. April im BMW Motorrad Zentrum Kassel in der Scharnhorststraße 14.

Wie in jedem Jahr feiert das BMW Motorrad Zentrum Kassel den Motorrad Saisonstart im großen Stil. Am Samstag, den 6. April von 10:00 bis 16:00 Uhr versammeln sich wieder Biker aus Nordhessen, um die Motoren aus dem Winterschlaf zu wecken. Die neuesten Modelle und viele Aktionen runden den Aktionstag in Kassel ab.

Neue Modelle

+ © BMW AG Vor Ort steht die kraftvolle BMW F 850 GS Adventure bereit: Der Zweizylinder-Reihenmotor unterstützt bei allen Vorhaben. Der starke Sound des Motors beeindruckt, dabei arbeitet er sparsam und liefert jederzeit eine überzeugende Performance.

Auch die BMW R 1250 R wartet auf die erste Ausfahrt. Der komplett neue Boxermotor leistet mehr Kraft als je zuvor. Die variable Nockenwellensteuerung BMW ShiftCam bietet in jedem Drehzahlbereich die optimale Performance.

Für urbane Mobilität sorgen die komfortablen BMW Scooter C 400 X und C 400 GT. Diese bringen Sie wendig, agil und charakterstark durch die Stadt. Außerdem sind sie perfekt vernetzt: mit BMW Motorrad Connectivity erleben Sie eine echte Revolution in Sachen Vernetzung.

Highlights vor Ort

+ © BMW AG Feiern Sie den Start in die neue Saison mit Gleichgesinnten bei leckeren Snacks und Getränken. Für die richtige Stimmung sorgt Radio Bob mit musikalischer Unterhaltung. Nehmen Sie außerdem am spannenden Tresorgewinnspiel teil. Mit etwas Glück knacken Sie den Tresor und gewinnen!*

Am Samstag, den 6. April von 10:00 bis 16:00 Uhr in Ihrem BMW Motorrad Zentrum Kassel.

*Die genauen Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel finden Sie am Veranstaltungstag im BMW AG Motorrad Zentrum Kassel.