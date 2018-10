Großer Mann und kleine Frau gesucht

Südstadt. Bei zwei Wohnungseinbrüchen, die sich am Freitagnachmittag im selben Haus in der Frankfurter Straße in der Südstadt ereigneten, beobachteten Zeugen jeweils ein tatverdächtiges Pärchen.

Südstadt. Bei zwei Wohnungseinbrüchen, die sich am Freitagnachmittag im selben Haus in der Frankfurter Straße in der Südstadt ereigneten, beobachteten Zeugen jeweils ein tatverdächtiges Pärchen. Auffällig soll dabei der Größenunterschied zwischen dem Mann und der Frau gewesen sein. Er wird mit einer Größe von etwa 1,85 bis 1,90 Meter beschrieben, sie soll deutlich kleiner, etwa 1,50 Meter, gewesen sein, so Polizeisprecher Matthias Mänz.

In einem Fall hatten die Einbrecher Schmuck und Unterhaltungselektronik gestohlen, im andere Fall waren sie von der Mieterin der Wohnung überrascht worden und daraufhin sofort vom Tatort geflüchtet.

Die Mieterin einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Straße/Ecke Heinrich-Heine-Straße (hinter einem Einkaufsmarkt) wollte gegen 17 Uhr ihre Wohnung verlassen. Als sie ihre Wohnungstür von innen öffnete, stand ihr plötzlich das Pärchen gegenüber, das sich offenbar gerade mit einem Werkzeug an der Tür zu schaffen machte. Das Pärchen ergriff sofort die Flucht. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war auch in Abwesenheit der Mieter in die Hochparterrewohnung des Hauses eingebrochen worden. Hier waren die Täter über den Balkon eingestiegen, indem sie ein gekippt stehendes Fenster öffneten. Mit dem in der Wohnung erbeuteten Schmuck, einem Laptop und einer Spielekonsole flüchteten die Täter wieder über den Balkon aus dem Haus. Auch in diesem Fall beobachtete ein Nachbar ein verdächtiges Pärchen im Innenhof des Hauses, das gegen 16 Uhr etwa aus Richtung der Hochparterrewohnung kam.

Der Mann ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, normale Figur, kurze blonde Haare, bunte Kleidung, ungepflegtes, verwahrlostes Äußeres.

Die Frau ist etwa 1,50 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, schmales Gesicht, schulterlange blonde und offene Haare, bunte Kleidung, hatte eine größere Tasche dabei, ungepflegtes, verwahrlostes Äußeres. (use)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

