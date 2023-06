Grüne Aufsteiger führen Kasseler Partei

Von: Matthias Lohr, Florian Hagemann

Die neuen Kasseler Grünen-Parteichefs Lucian Hanschke und Pilar Butte. © Matthias Lohr

Nach der Ära Vanessa Gronemann werden die Kasseler Grünen von Lucian Hanschke und Pilar Butte geführt. Wer sind die beiden Aufsteiger in der Partei?

Kassel – Wenn Pilar Butte im Baguettski in der Königs-Galerie Kunden bedient, erfährt sie auch, wie es um die Grünen bestellt ist. Die 35-Jährige führt das Restaurant mit ihrer Mutter und kommt mit vielen Menschen ins Gespräch. Einige, sagt Butte, „üben auch Kritik an der grünen Politik“. Sie sagt dann, wie sie es sieht. Es sei wichtig, „in die Diskussion zu gehen, denn es gibt viel zu erklären. Generell müssen wir Grüne noch viel mehr den Kontakt zu den Menschen suchen.“

Auch im Oberbürgermeisterwahlkampf für Sven Schoeller hat sie das gemacht. Sie war an fast jedem Stand. Nun ist die Neueinsteigerin in die Politik überraschend Kasseler Parteivorsitzende geworden und muss noch öfter grüne Inhalte vermitteln. Mit Lucian Hanschke löst sie Vanessa Gronemann und Daniel Stein ab. Die neuen Chefs treten in große Fußstapfen. Unter der Führung der Landtagsabgeordneten Gronemann wurden die Grünen in Kassel erstmals stärkste Kraft und stellen bald auch den OB. Beide betonen die großen Verdienste ihrer Vorgängerin. Butte sagt zudem: „Auch gerade für uns junge Frauen hat sie viel Arbeit geleistet, damit wir ernst genommen werden. Das spüre ich.“

In Kürze wird eine weitere Grünen-Frau im Mittelpunkt stehen. Noch im Juni will die Partei auf einer Mitgliederversammlung die künftige Baudezernentin präsentieren. Vieles deutet darauf hin, dass die Grünen eine externe Bewerberin vorstellen, also niemanden aus Kassel. Dazu will sich das Duo nicht äußern. Hanschke versichert aber: „Bislang haben wir immer gutes Personal gefunden. Das wird auch diesmal so sein.“

Er selbst ist wie der künftige OB Schoeller 2021 Stadtverordneter geworden. In der Fraktion ist er für Wohnungspolitik und Stadtgestaltung zuständig. Wie einige seiner Parteikollegen hat er Stadtplanung studiert. Er nennt das Fach die „Politikwissenschaft der Kommunalpolitik“.

Einen noch rasanteren Aufstieg in der Partei hat Butte hingelegt. Zu den Grünen stieß sie erst 2020. Als Selbstständige habe sie während der Pandemie gemerkt, wie man durch kleine Entscheidungen das Leben anderer Menschen positiv beeinflussen kann: „Durch die meisten Politiker, die ich damals in den Medien sah, habe ich mich nicht repräsentiert gefühlt.“

Der Schritt zu den Grünen lag nahe, weil die ehemalige Engelsburgschülerin, deren Mutter aus Mexiko stammt, in Kassel nachhaltiges Wirtschaften studiert hat. Zudem findet sie gut, dass die Grünen Gleichberechtigung leben, wie sie es formuliert: „Ich bin stolz, dass ich schon nach kurzer Zeit Parteivorsitzende geworden bin.“ Und das mit 96,2 Prozent Zustimmung beim Parteitag.

Für Kritiker bilden die Grünen mit CDU und FDP eine konservative Koalition. Hanschke kann das nicht nachvollziehen. Im Koalitionsvertrag habe man viel erreicht – von den Zielen des Klimaschutzrates bis zu Verkehrsversuchen.

Bei der Landtagswahl sollen die Direktkandidatinnen Vanessa Gronemann und Julia Herz beide Kasseler Wahlkreise gewinnen. Und bei der Kommunalwahl 2025 wolle man als stärkste Kraft weiter zulegen. „Je stärker wir werden, desto mehr von unserem Programm können wir umsetzen“, sagt Hanschke.

Wie man nach oben kommt, weiß man übrigens auch in seiner Heimatstadt Heidenheim auf der Schwäbischen Alb. Die Fußballer des 1. FC sind gerade sensationell in die erste Liga aufgestiegen. Als der Verein noch in der dritten Liga spielte, hatte Hanschke selbst eine Dauerkarte. Nun freut er sich, weil der Erfolg zeige, dass man mit Bodenständigkeit sehr weit kommen kann. (Matthias Lohr, Florian Hagemann)