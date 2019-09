Grüne Hakenkreuze auf Fußweg in Waldau geschmiert

Mehrere Hakenkreuze und andere Schriftzüge sprühten unbekannte Täter auf einen Fuß-/Radweg, die Fassade eines Stalls und mehrere Verkehrsschilder in Waldau.

Ein Passant hatte die Graffitis am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr entdeckt, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit. Die Schriftzüge seien mit grüner Farbe auf den Asphalt des Rad- und Fußwegs sowie an mehreren Verkehrsschildern neben der Nürnberger Straße, zwischen dem Ortsausgang Waldau und der Autobahnbrücke der A 49 gesprüht worden. Auch die Fassade eines alten Stalls beschädigten die Täter mit einem in grüner Farbe aufgesprühten Schriftzug „ACAB“.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/9100.