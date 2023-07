Ulrike Gote soll Erste Beigeordnete des LWV in Kassel werden

Kassel

Grüne schlagen die 57-Jährige als Nachfolgerin von Andreas Jürgens vor

Kassel – Seit Mai zurück aus Berlin, zeichnet sich für Ulrike Gote in ihrer Wahlheimat Kassel eine neue berufliche Aufgabe ab. Die 57-jährige Grüne soll neue Erste Beigeordnete des Landeswohlfahrtsverbands Hessen (LWV) und damit Nachfolgerin ihres Parteikollegen Andreas Jürgens und Stellvertreterin von Verbandsdirektorin Susanne Selbert (SPD) werden.

Der Name der ehemaligen Kasseler Dezernentin und Berliner Senatorin war im Zusammenhang mit der neu zu besetzenden LWV-Stelle bereits seit einiger Zeit im Gespräch. Am Dienstag nun teilten die hessischen Grünen mit, dass sie die ehemalige Berliner Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung darum bitten, sich auf die Nachfolge von Andreas Jürgens zu bewerben. Der Landesvorstand und die Grünen-Fraktion in der LVW-Verbandsversammlung hätten dies einstimmig beschlossen. „Ulrike Gote bringt als langjährige Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Dezernentin in Kassel und Senatorin in Berlin große Erfahrung mit. Sie ist für die neue Aufgabe hervorragend qualifiziert“, meinte Sigrid Erfurth, die Grünen-Landesvorsitzende.

„Ich freue mich darüber sehr“, sagte Ulrike Gote zu dem Personalvorschlag der Grünen für ihre Person. Sie werde der Aufforderung, sich auf den LWV-Stellvertreterposten zu bewerben, sehr gerne nachkommen, kündigte Gote am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung an. Mehr wolle sie aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dazu sagen. Die Wahl finde ja erst im Dezember in der LWV-Verbandsversammlung statt, so Gote.

Nach den Mehrheitsverhältnissen in der LWV-Verbandsversammlung und den Koalitionsvereinbarungen gilt die Wahl von Ulrike Gote jedoch als sicher. Denn die Grünen haben nach der Vereinbarung mit ihren Koalitionspartnern von SPD, FDP und Freien Wählern das Vorschlagsrecht für die Erste Beigeordnete. Das ist in der Versammlung des Landeswohlfahrtsverbands ähnlich geregelt, wie es für die Dezernentenwahlen in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung gilt. Der Fraktion, die für den Posten das Vorschlagsrecht hat, folgen die Koalitionspartner. Wird sich daran gehalten, ist die Mehrheit bei der Personalwahl garantiert.

Nach Angaben der hessischen Grünen hat eine Findungskommission viele Gespräche mit einer Reihe von Bewerberinnen und Bewerbern geführt. Man sei schließlich zu einem einstimmigen Vorschlag für Ulrike Gote gelangt. Die Grüne war von 2019 bis 2021 Gesundheits- und Jugenddezernentin in der Stadt Kassel, ehe es sie in die Hauptstadt zog. Mit der neuen schwarz-roten Regierung in Berlin war die grüne Senatorin nach rund 16 Monaten ihr Amt los und kehrte in ihre Wahlheimat Kassel zurück (HNA berichtete).

„Die Amtszeit des derzeitigen Ersten Beigeordneten Andreas Jürgens endet zwar erst am 30. April 2024. Die Nachfolge wird aber bereits im Dezember 2023 gewählt“, erklärte Michael Thiele, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im LWV. Die Ausschreibung starte daher bereits kurz nach den Sommerferien. „Wir wollten daher frühzeitig Klarheit schaffen und würden gerne mit Ulrike Gote zusammenarbeiten.“

Den Vorschlag für seine Stelle begrüßt auch Andreas Jürgens. „Ich freue mich sehr, dass Frau Gote sich bereit erklärt hat, meine Nachfolge anzutreten, wenn die Verbandsversammlung dem zustimmt.“ Er habe Gote als Stadtverordneter kennen- und schätzengelernt, als sie in Kassel hauptamtliche Dezernentin gewesen sei. Sie werde die wichtige Arbeit des LWV für ein möglichst selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in Hessen in seinem Sinne fortführen, so Jürgens. Seine Amtszeit als LWV-Stellvertreter wird im Frühjahr nach zwölf Jahren enden.

(Andreas Hermann)

+ Freut sich über die Aufforderung ihrer Partei, sich für das Amt der Ersten Beigeordneten beim Landeswohlfahrtsverband Hessen (LVW) zu bewerben: die ehemalige Kasseler Dezernentin und Berliner Senatorin Ulrike Gote (Grüne). archi © andreas hermann

+ Scheidet Ende April 2024 aus dem LWV-Amt: Andreas Jürgens (Grüne). © Koch, Lothar

Rubriklistenbild: © andreas hermann