Grundsteinlegung: Neues Gebäude für Tapetenmuseum in Kassel

Von: Hannah Köllen

Am Brüder-Grimm-Platz entsteht aktuell das neue Gebäude für das Tapetenmuseum. Bereits seit fast 15 Jahren ist die Sammlung heimatlos.

Kassel – Für das Deutsche Tapetenmuseum gab es gestern gleich doppelten Grund zur Freude: Zum einen feierte das am 30. Juni 1923 eröffnete Museum sein 100-jähriges Bestehen, zum anderen wurde gestern die Grundsteinlegung für das neue Museumsgebäude am Brüder-Grimm-Platz begangen. Beinahe 15 Jahre nach dem Aus im Hessischen Landesmuseums, in dem das Tapetenmuseum bis 2008 untergebracht war, erhält es nun eine neue Heimat auf dem alten VGH-Areal.

In den vergangenen Jahren waren die 23 000 Exponate provisorisch im ehemaligen Polizeipräsidium am Königstor untergebracht. Umso größer war gestern die Freude bei Ullrich Eitel, dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins Deutsches Tapetenmuseum, eine neue Heimat für die Sammlung gefunden zu haben.

Neubau für 23 000 Exponate: Am Brüder-Grimm-Platz entsteht das neue Gebäude für das Tapetenmuseum. Gestern fand die Grundsteinlegung statt. © Andreas Fischer

„Ich bin sehr dankbar. Es ist großartig zu sehen, wie alle an einem Strang ziehen“, sagte Eitel. Sein Dank richtete sich unter anderem an Hessen Kassel Heritage (HKH). Auch dessen Direktor, Martin Eberle, zeigte sich erfreut über die Fortschritte des Projekts: „Es wird ein einzigartiges Museum mit einer einzigartigen Sammlung in einem herausragenden Bau“, sagte Eberle.

Grundsteinlegung: Neues Museumsgebäude wird deutlich teurer als geplant

Der Verein hatte die Exponate an das Land Hessen übertragen, im Gegenzug verpflichtete sich das Land, für die Stücke einen Ausstellungsort bereitzustellen. Für den Neubau stellt das Land Hessen rund 30 Millionen Euro bereit. Das übertrifft aufgrund von Baupreissteigerungen die anfänglich kalkulierten Kosten von 11,5 Millionen Euro (2010) deutlich.

„Tapeten sind Zeitzeugen, sie erzählen von Wirtschafts-. Macht- und Wohnverhältnissen. Die Mittel, die wir als Land Hessen hier investieren, sind also gut aufgehoben“, sagte Angela Dorn, hessische Kunst- und Kulturministerin. Auch Thomas Platte vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) lobte die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Tapeten seien ein Kulturgut, das für die Zukunft gesichert werden müsse.

Neues Tapetenmuseum: Nach Grundsteinlegung soll Rohbau noch dieses Jahr stehen

„Wir gehen davon aus, dass wir Ende des Jahres den Rohbau stehen haben“, sagte Platte. Dass das Areal durch das schwere Unwetter in Kasel in der vergangenen Woche nicht beschädigt wurde, sei der guten Arbeit der Planer zu verdanken.

Befüllten eine Zeitkapsel: Martin Eberle (HKH, von links), Ministerin Angela Dorn, Thomas Platte (LBIH) und Ullrich Eitel (Verein Deutsches Tapetenmuseum). © Fischer, Andreas

Grundlage für den Neubau ist der Entwurf des Schweizer Architekten Harry Gugger, von dem sich das Land Hessen im Jahr 2019 aus unbekannten Gründen trennte. Das Architektenbüro Sturm und Wartzeck aus Dipperz (Rhön) setzt nun die Pläne um. Die Fertigstellung des Innenausbaus ist für 2025 geplant. Voraussichtlich Anfang 2026 soll die Eröffnung stattfinden. (Hannah Köllen)