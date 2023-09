Gute Azubis fehlen auch in Kassel - Bewerber sind gefragt

Von: Johannes Rützel

Messen, Praktika, Patenschaften, Werbung im Ausland und ehrenamtliche Helfer: Kasseler Unternehmen ziehen viele Register, um ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Archi © Martin Schutt/dpa

Rund jedes zweite Unternehmen in Nordhessen konnte nicht alle ausgeschriebenen Ausbildungsplätze besetzen. Kasseler Unternehmer berichten.

Kassel – 51,3 Prozent aller Unternehmen in Nordhessen und der Region Marburg konnten vergangenes Jahr nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Das hat eine Untersuchung der IHK Kassel Marburg ergeben. Die Region liegt damit leicht über dem Bundesdurchschnitt (siehe Kasten).



Als Grund dafür geben etwa zwei Drittel der Unternehmen einen Mangel an geeigneten Bewerbern an. Knapp 41 Prozent haben in der Befragung durch die IHK mitgeteilt, generell zu wenige Bewerbungen zu erhalten. In 30 Prozent der Fälle hätten Bewerber die Ausbildungsstelle nicht angetreten, weshalb die Stelle unbesetzt geblieben sei.



Azubimangel: Je nach Branche unterschiedlich

Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben es unterschiedlich schwer, Auszubildende zu gewinnen. Die größten Probleme hatte 2022 bundesweit das Gastgewerbe. Dehoga-Hessen Geschäftsführer Oliver Kasties erklärt, dass es hier aber einen Bewerberanstieg um mehr als zehn Prozent zu verzeichnen gebe – vor allem auch im Hotelgewerbe. Wie viele Ausbildungsverhältnisse daraus hervorgehen, zeige sich in der Statistik allerdings erst am Jahresende.



Betriebe aus Industrie, Handel und Baugewerbe hatten 2022 dagegen größere Probleme als noch im Vorjahr, offene Ausbildungsstellen zu besetzen.



Unternehmen werben mit Aufwand um Auszibildende

„Mitarbeiter zu finden, das ist derzeit unser größtes Problem“, sagt Karsten Doherr. Er leitet den Vertrieb des Kasseler Maschinenbauers Polyma. 2023 hätte die Firma gerne fünf Auszubildende eingestellt, habe aber nur zwei passende gefunden, ergänzt Betriebsleiter Steffen Link.



Nach der Covid-Krise bewerben sich nun auch wieder mehr Menschen in Handwerksbetrieben, sagt Andreas Schönebeck, Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer Kassel.



Thilko Gerke steht dem Trägerverein des Ausbildungszentrums der Bauwirtschaft in Waldau vor. Er berichtet unserer Zeitung, dass es erst 30 bis 40 Ausbildungsverträge für dieses Jahr gebe. Sonst seien es jährlich 70 bis 80. „Es gibt weniger Bewerber und mehr Unentschlossenheit bei den jungen Menschen“, sagt er. Dass noch Nachzügler kämen, das sei allerdings auch nicht ungewöhnlich. Thilko Gerke führt die Geschäfte der Firma Rennert Bauunternehmung. Sein Unternehmen konnte dieses Jahr beide Ausbildungsplätze vergeben. Aber: „Es werden weniger Bewerber, die Qualität der Bewerbungen hat auch abgenommen“, sagt er.

Jedes zweite deutsche Unternehmen betroffen 47 Prozent der Ausbildungsbetriebe konnten 2022 nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen, hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) herausgefunden. Davon hat mehr als jede dritte Firma keine einzige Bewerbung erhalten. Die DIHK hatte im Mai 14.278 Unternehmen befragt. Besonders betroffen sind die Branchen Gastgewerbe, Industrie, Verkehr, Handel und Bau. IT, Immobilien und beispielsweise Gesundheit konnten Stellen eher besetzen.

Das sagen Unternehmen aus Kassel zum Azubi-Mangel

Kassel – Auch in Kassel stehen die Unternehmen in Konkurrenz zueinander, wenn es um Nachwuchs geht. Drei leitende Mitarbeiter von hiesigen Unternehmen berichten von der Suche nach passenden Bewerbern für ihre Ausbildungen.

Gastgewerbe

„Allgemein ist die Personal-Situation in der Branche generell sehr kritisch“, sagt André Gawlas. Der Hotelmanager des Schlosshotels Bad Wilhelmshöhe erklärt, dass es derzeit mit deutlich gestiegener Kompromissbereitschaft und Aufwand noch gelinge, Ausbildungsstellen zu besetzen. Bewerbungen aus dem Ausland würden verstärkt berücksichtigt. „Wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit einer Sprachschule in Vietnam.“

Der Rückgang an Bewerbern habe für manche gute Seiten: „Schlechte Schüler haben heute viel bessere Chancen und das sind nachher auch nicht zwingend die schlechteren Azubis“, sagt Gawlas. 23 Menschen habe man dieses Jahr als Azubis eingestellt, jeder bekomme einen Paten, der bei alltäglichen Problemen hilft.

Viele Azubis seien ehemalige Schülerpraktikanten, es sei vor Ausbildungsbeginn essenziell, den Beruf vorher kennenzulernen. Einige hingen, wie Gawlas sagt, auch noch in den Schleifen der Bürokratie fest: „Für eine indonesische Auszubildende kämpfen wir seit über einem Jahr um ein Visum. Und das in einer Branche, wo sie niemandem einen Job wegnimmt.“

Baugewerbe

„Die Suche nach Auszubildenden erfordert Anstrengung, Initiative und einen langen Atem“, sagt Gabriele Pressler. Seit 15 Jahren kümmert Sie sich bei dem Bauunternehmen Rennert um die Auszubildenden. Alle ausgeschriebenen Stellen zu besetzen, das fordere viel Einsatz, sagt die Personalreferentin. Die Situation habe sich gewandelt, heute würden potenzielle Azubis hofiert, weil immer weniger Bewerbungen kämen. Viele Bewerber würden sich auch sehr kurzfristig entscheiden.

Ausschreibungen über die Handwerkskammer, die Bundesagentur für Arbeit, Ebay-Kleinanzeigen und die Sozialen Medien seien für ihr Unternehmen genauso normal wie die Werbung auf Messen, in Schulen oder beim Tag der offenen Tür in der ASK Ausbildungswerkstatt in Waldau. Wer eine Stelle antrete, bekomme einen Azubi-Paten zugeteilt. Bei Bedarf unterstützen auch ehrenamtliche Senior-Experten in Beruf und Privatleben. „Das ist eine super Sache!“, sagt Gabriele Pressler.

Das zweite Jahr in Folge habe sie auch viele Bewerbungen aus Marokko bekommen. Die Beschaffung von Wohnraum und Anmeldung bei den Behörden sei allerdings ein großes Problem. „Als Mittelständler können wir Integration in großem Umfang nicht leisten“, gibt Gabriele Pressler zu bedenken.

Maschinenbau

30 Menschen hätten sich auf Ausbildungsplätze beworben, zehn hätten sie zum Gespräch eingeladen. Am Ende hatten Steffen Link und Karsten Doherr von der Firma Polyma fünf Zusagen. Aber nur zwei der Bewerber sind dann tatsächlich erschienen – von den drei übrigen habe man weiter nichts gehört, erzählt Steffen Link unserer Zeitung.

„Wir suchen Menschen, die mitdenken.“ Nicht immer werden die Stromaggregate des Unternehmens in Waldau nach Serie gebaut, sondern auch viel individuell, je nach Kundenwunsch, erklärt Betriebsleiter Steffen Link die Herausforderung in seiner Firma. „Von Verwaltung über Konstruktionsmechanik, Mechatronik, Elektroniker bis hin zum Lackierer kann man alles Mögliche bei uns lernen.“

Derzeit erprobt Polyma, potenzielle Bewerber über Social Media anzusprechen. Mit Video und direkter Verlinkung zur Bewerbung. Dadurch kämen mehr Bewerbungen bei der Firma an – wenn die Qualität auch stimme, werde man das nächstes Jahr auch auf ausgeschriebene Ausbildungsplätze ausweiten, sagt Steffen Link. Azubis würden auch unterstützt wo es geht: innerbetrieblich über Kollegen, aber auch externe Unterstützung sei realisiert worden. Für Azubis mit Migrationshintergrund habe man auch schon Sprachkurse organisiert. (Johannes Rützel)