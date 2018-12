Genussvolle Momente schenken

Die schönsten Geschenke sind bekanntlich die, die noch lange in Erinnerung bleiben. Wie wäre es zum Beispiel mit einem romantischen Mondschein-Dinner oder einem Sonntagsbrunch im historischen Ambiente?

Gutscheine für die Orangerie Kassel garantieren genussvolle, unvergessliche Erlebnisse – und sind somit ideal, um seinen Liebsten eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Zurzeit wird dieses besondere Geschenk sogar zum Aktionspreis angeboten: Noch bis zum 23. Dezember gibt es auf alle Wertgutscheine für die Orangerie zehn Prozent Rabatt. Außerdem kann man das Mondschein-Dinner für zwei Personen bereits für 42 Euro (statt 49 Euro) verschenken, und die Einladung zum Brunch für zwei Personen kostet im Aktionszeitraum nur 38 Euro (statt 44 Euro).

Für Begeisterung dürften auch Gutscheine für das 4. Schloss-Menü sorgen, zu dem die Orangerie am 2. und 3. März 2019 einlädt. Ein kulinarisches Highlight, auf das sich Geschäftsführer Dominik Hübler und sein Team schon jetzt freuen: „An beiden Veranstaltungstagen wird es jeweils ein anspruchsvolles Fünf-Gänge-Menü geben, das von deutschen Spitzenköchen zubereitet wird.“ Dabei sein werden unter anderem Küchendirektor Marc Zuspann (Zuspann Catering), Sternekoch Erik Arnecke (Küchenchef des Gourmet-Restaurants Philipp Soldan/ Sonne Frankenberg), Hansjörg Betz (Finalist bei der TV-Show The Taste), die Deutsche See, Torten-Weltmeister Christian Bach und natürlich die Orangerie Crew. Die Winzer Christoph Hammel und Oliver Zeter werden zum Menü passende Weine auswählen, und für Musik sorgt die Band Why Not Acoustic, die von Radio Bob präsentiert wird. Auf den Geschmack gekommen? Gutscheine für das Top-Event des Frühjahrs gibt es vor Weihnachten ebenfalls günstiger: für 79 Euro (statt 89 Euro) pro Person.

Gutscheine gibt es im Internet unter www.orangerie-kassel.de, per E-Mail unter info@orangerie-kassel.de und natürlich vor Ort in der Orangerie.