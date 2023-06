Habichtswald nach Unwetter teilweise unpassierbar – Arbeiten dauern noch tagelang

Nach dem Unwetter

+ © Claudia Feser Eschen über dem Weg: Försterin Dagmar Löffler steht in der Krone einer umgefallenen Esche. Wenige Meter hinter ihr liegen die nächsten Bäume über dem Weg. © Claudia Feser

Im Habichtswald ist es lichter geworden. Das schwere Sommer-Unwetter hat am vergangenen Donnerstag viele Blätter und Äste von den Bäumen gerissen.

Am schlimmsten hat das Unwetter das Revier Kirchditmold getroffen. Auch Tage später liegen noch umgestürzte Bäume auf vielen Wegen. Die Forstwirte arbeiten sich nach und nach vor. Das Freiräumen wird noch Tage dauern, sagt Försterin Dagmar Löffler.

Es ist nicht lange her, da wurden am Daspel nahe Harleshausen Pappeln gefällt, die von innen vom Pilz befallen und hohl waren. Damit sollte die Verkehrssicherheit am Weg gewährleistet werden. Am Donnerstag hat das Unwetter dort etliche dicke Pappeln, Kirschen und Eschen über den Weg geworfen; manche von ihnen sind mehr als 80 Jahre alt. Stürme habe es schon immer gegeben, aber Katastrophenereignisse wie Dürre, Orkan, Sommerunwetter, Tornadowarnung und Feuer würden mehr.

„Solche Sommerstürme sind besonders im Laubholz gefährlich“, sagt Dagmar Löffler, die seit 33 Jahren Försterin ist. Extrem viele Eschen seien umgestürzt, da sie durch einen Pilz geschädigt seien, der die Triebe befalle.

Zudem sei bei manchen Bäumen die Haltekraft der Wurzeln aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre nicht mehr so stark, „und die Blattmasse wirkt bei einem Sturm dann wie ein Segel.“

Als Erstes wurden die Wege am Herkules und an Elfbuchen freigeschnitten, auch wegen der vielen Besucher der Wasserspiele. Am Montag war dann der Bereich der Hessenschanze an der Reihe. Försterin Löffler sagt: „Die großen Wirtschaftswege, auf denen Lkw fahren können, sind mittlerweile frei.“ Aber das Räumen der Neben- und Wanderwege werde noch dauern. Sie konnten noch nicht überall vordringen.

„Die Ahneklamm liegt vermutlich noch pickepackevoll mit Bäumen.“ Manche abgerissenen Äste hätten sich in den Bäumen verhakt und könnten bei Windböen herabfallen. Deshalb rät Försterin Löffler, nur die bereits freien Wege zu benutzen. Es gebe aber immer wieder Jogger, die die querliegenden Baumstämme als Chance nutzten, ein Hindernis zu überwinden.

Auch im Kletterpark am Hohen Gras gab es Schaden. Zurzeit wird er umgebaut: Der neue Betreiber Norman Graudenz erweitert den Park um einige Parcours. Durch den Sturm wurden mehrere Kletterelemente in den Bäumen verschoben, ein Fahrzeug wurde beschädigt, und das Hüttendach hatte gelitten. Bis zur Neueinweihung am 15. Juli sollen alle Schäden behoben sein, versichert Graudenz, der auch in Hamm, Soest, Paderborn und im hessischen Steinau Kletterparks betreibt.

Der Bergpark ist wieder frei, nur einzelne Wege sind noch gesperrt, teilt Lena Pralle, Pressesprecherin von Hessen Kassel Heritage, mit. Größeren Schaden gebe es an den Gewächshäusern, insbesondere der Anzuchtgärtnerei, wo die Pflanzen gezogen werden, die in den Parkanlagen eingepflanzt werden. Viele Scheiben seien kaputt. Die Sommerbepflanzung sei aber bereits abgeschlossen. Die Blumenbeete hätten weniger gelitten als die Bäume und Sträucher im Bergpark.

Am Mittwoch (28. Juni) finden wieder die Wasserspiele statt. Das teilt Hessen Kassel Heritage mit. Nach dem Unwetter vom 22. Juni waren der Bergpark, der Herkules und die Löwenburg geschlossen – und die Wasserspiele mussten abgesagt werden. Denn der Sturm hatte 30 Bäume im Bergpark gefällt. Mittlerweile ist der Park wieder frei, nur einzelne Wege sind noch gesperrt.