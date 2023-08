Fachleute: Betroffene sollten Hagelschaden-Gutachten genau prüfen (lassen)

Hagelschäden: Nicht immer stimmen die Gutachten der Versicherungen

Von: Johannes Rützel

Prüfen Hagelschaden-Gutachten nach: Der unabhängige Gutachter Florian Focke (links) und Frank Müller von der Karosserie-Werkstatt In Form. © Johannes Rützel

Bis zu 100.000 Autos könnten in Kassel vom Hagel beschädigt worden sein. Versicherungen, Gutachter und Karosseriebauer arbeiten die Schäden ab.

Kassel – Bis zu 100.000 verhagelte Autos – dass es dabei zu Konflikten um die Schadenshöhe in den Gutachten kommt, ist unausweichlich. Das Thema ist heikel. Werkstattbetreiber und Mechaniker sind auf gute Zusammenarbeit mit den Versicherern angewiesen, offene Konflikte wolle man vermeiden, sagt Frank Müller von der Karosseriebaufirma In Form.

Dennoch wenden sich Frank Müller und andere Menschen aus der Branche an die Öffentlichkeit – und warnen davor, von Versicherern erstellte Hagelschaden-Gutachten ungeprüft hinzunehmen. Denn viele der Gutachten schätzten den Schaden zu niedrig, reale Reparaturkosten lägen oft höher. Ähnliches gelte für Gutachten, die einen wirtschaftlichen Totalschaden feststellen. Oft sei der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs zu niedrig angesetzt und eine Reparatur könnte sich entgegen der ersten Einschätzung doch lohnen.

Gutachten bei Hagelschaden: Rechtssicher ist nur ein Gutachter

193 Dellen auf einer Dachhälfte eines Hyundai : Gutachter Focke hat jede mit einem Stift markiert. © Privat/nh

Müller arbeitet für die Firma In Form aus Mannheim, die sich auf die Entfernung von Dellen in Karosserien spezialisiert hat. Seine Firma hat sich bei Bosch Car Service in Waldau eingemietet und bietet das Hagel-Komplettpaket an: Schadensgutachten durch externe Gutachter, Verhandlung mit der Versicherung und Reparatur.

Gerade steht Kfz-Gutachter Florian Focke vor einem weißen Audi-Kombi. Der Besitzer hat den Wagen von der Versicherung begutachten lassen, die schätzte die Reparatur auf genau 2600 Euro netto. Jetzt soll Florian Focke ran. Dass 2600 Euro für die Reparatur des drei Jahre alten Wagens nicht ausreichen werden, da sei er sich sicher, erklärt er. Eine ordentliche Reparatur könnte fast doppelt so viel kosten.

Fachleute warnen: Gutachten bei Hagelschaden können teilweise zu niedrig sein

Ohne Spezialbeleuchtung im weißen Lack nicht zu erkennen: eine Hageldelle auf der Motorhaube eines Audi. © Rützel, Johannes

Florian Focke zählt frühere Fälle auf. 128 Dellen hätte die Versicherung bei einem Wagen gefunden, er selbst mit bloßem Auge 436, ein moderner Scanner kam dann auf 750 Dellen. Oder ein stark verdellter, ein Jahr alter Hyundai: Die Versicherung kam hier auf 8190 Euro Schaden. Florian Focke berechnete 10 945 Euro, die die Reparatur kosten würde. Die Differenz: 2755 Euro.

Auch Frank Müller steuert einen Fall bei: Seine Firma bekam einen Auftrag für einen Seat Ibiza, laut Versicherungs-Gutachten mit 25 Dellen. 251 hätten er und seine Kollegen am Ende gefunden. Statt veranschlagten 538 Euro kostete die Reparatur am Ende rund 2400.

Der Eigentümer des weißen Audi steht mit in der Werkstatt. Dass die Versicherung den Schaden wahrscheinlich zu niedrig eingeschätzt hat, das findet er nicht gerecht, aber am Ende wolle er den Wagen einfach ordentlich repariert haben, sagt er. Mit Licht und Spiegel sucht Florian Focke den Audi ab, beginnt an der Motorhaube und markiert jede Delle mit einem Filzstift.

Das sagen Versicherer zu den Gutachten von Hagelschäden Unsere Zeitung hat Versicherer um Stellungnahmen zu den Vorwürfen gebeten, dass Hagelschaden-Gutachten ungenau sein können. Eine Sprecherin der Axa teilte mit, dass die eingesetzten Hagelscanner Schäden exakt erkennen, viel genauer, als es allein durch einen Sachverständigen möglich wäre. Dass Dellen übersehen werden, sei völlig ausgeschlossen, die Kunden seien durchweg zufrieden. Auch die DEVK setze Hagelscanner ein, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Nach dem Scanvorgang prüfe ein Sachverständiger, ob Lackierarbeiten notwendig sind oder Ersatzteile ausgetauscht werden müssen. Laut Huk-Coburg hänge die Dauer der Begutachtung von der Menge der Dellen ab. Für Reparatur oder Verkauf des Wagens nach Totalschaden vergebe die Huk dann individuelle Termine, erklärte eine Sprecherin. Allerdings setzt nicht jeder Versicherer Hagelscanner ein. (Johannes Rützel)

Geld oder Reparatur: Was tun bei Hagelschaden?

„Einen Unfallschaden fiktiv über die Haftpflicht abrechnen und dann billiger reparieren zu lassen, das gab es 1975 vielleicht mal“, erzählt Frank Müller vom Dellenentferner In Form schmunzelnd. Die Zeiten, in denen Geschädigte über fiktive Schadensabrechnungen mittels Kfz-Gutachten noch Geld einstreichen konnten, die seien vorbei.



Trotzdem würden sich nach der Begutachtung eines Hagelschadens durch die Versicherer immer noch Menschen die Schadenssumme auszahlen lassen und sich dann auf die Suche nach einer Werkstatt machen, die den Schaden billiger repariert, erzählt Frank Müller. Das funktioniere aber in der Regel nicht, weil die Versicherungsgutachten nur den Nettobetrag ohne Mehrwertsteuer auszahlen und ein Fachbetrieb oft sogar noch mehr Dellen finde. Von solchen Fällen berichtet auch Martin Persch von Bosch Car Service / Wagener Technik in Waldau. So mancher Kunde sei schon enttäuscht vom Hof gefahren, nachdem das Reparatur-Angebot die ausgezahlte Summe überstiegen hat.



Fachleute: Betroffene sollten Hagelschaden-Gutachten genau prüfen (lassen)

„Kunden sollten ehrlich über ihre Möglichkeiten aufgeklärt werden“, fordert Kfz-Sachverständiger Florian Focke. Reparatur, Auszahlung des Schadens oder Verkauf des Autos – hier habe der Kunde Entscheidungsfreiheit, die auch eingeklagt werden kann. Nicht zuletzt hafte der Gutachter auch für die Folgen, die aus einem fehlerhaften Gutachten entstehen können. Er rät, sich auf jeden Fall das komplette Gutachten von der Versicherung geben zu lassen und auch zu prüfen, ob es stimmen kann, bevor man eine Entscheidung fällt. Man könne Dellen an den Bauteilen nachzählen und den Wiederbeschaffungswert des eigenen Wagens auf Gebrauchtwagen-Portalen im Internet recherchieren. Florian Focke liest Gutachten auch unverbindlich gegen, ein Service, den viele Gutachter bieten würden, sagt er. Ein eigenes Gutachten koste bei ihm dann 220 Euro.



Martin Persch rät grundsätzlich davon ab, sich den im Gutachten bezifferten Schaden voreilig ausbezahlen zu lassen. Wer das verhagelte Auto zu einer Fachwerkstatt gibt, der bleibt nicht auf Schäden sitzen. Denn die Werkstätten verhandelten direkt mit den Versicherern, sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche Schaden höher ist, erklärt auch Frank Müller. (Johannes Rützel)