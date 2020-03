Hakenkreuze in Treppenhaus von Schule geschmiert

Kassel – Vier Hakenkreuze haben Unbekannte am Montagmorgen in das Treppenhaus der Oskar-von-Miller-Schule (Wesertor) geschmiert.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatten Mitarbeiter der Schule in der Weserstraße, nahe des Katzensprungs, am Dienstag die Polizei gerufen. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die Täter unbemerkt während des Schulbetriebs in das Treppenhaus gelangt und hatten die verbotenen Zeichen in dunkler Farbe an die Wand gemalt.

Die Tatzeit lässt sich auf die Pause eingrenzen, die zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr stattfand.

Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern des ZK 10 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 05 61/9100 zu melden.

