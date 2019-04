Gedenkveranstaltung für Halit Yozgat: Eltern erkennen NSU-Urteil nicht an

Bei der Gedenkfeier für den vom rechtsextremistischen NSU ermordeten Halit Yozgat aus Kassel wurde deutlich: Von der Justiz fühlt sich die Familie nach wie vor im Stich gelassen.

„Wir erkennen das Urteil nicht an. Es ist gegenstandslos und nichtig“, übersetzte am Freitag ein Mann die Worte von Ismail Yozgat. Anlässlich des 13. Todestages von Halit Yozgat, der am 6. April 2006 in seinem Internetcafé an der Holländischen Straße von der rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) getötet worden war, wiederholte sein Vater am Halitplatz das Statement, das er nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess im Sommer 2018 abgegeben hatte. Yozgat zeigte sich in seiner emotionalen Rede, die er auf Türkisch hielt, zutiefst enttäuscht über das Urteil des Oberlandesgerichts München.

Rund 100 Menschen, darunter auch Oberbürgermeister Christian Geselle und sein Vorgänger Bertram Hilgen, waren zu der Gedenkveranstaltung am Halitplatz erschienen, zu der die Familie eingeladen hatte. Ebenso der türkische Generalkonsul Burak Kararti aus Frankfurt. Diese Veranstaltung sei nicht nur wegen des Gedenkens an Halit Yozgat wichtig, sondern darüber hinaus auch, um „unsere Haltung gegen fremdenfeindlich und rassistisch motivierte Angriffe gemeinsam in Einheit“ zu zeigen, so Kararti.

Man hätte sich gefreut, so der Generalkonsul, wenn die Stadt Kassel sowohl im vergangenen Jahr als auch dieses Jahr Gastgeber der Veranstaltung gewesen wäre. 2018 habe die Stadt die Feier abgesagt, weil einige Gruppen die Gedenkveranstaltung sabotieren könnten und ein Sicherheitsrisiko bestanden habe. Das türkische Generalkonsulat habe diese Entscheidung sehr bedauert. Dieselben Gruppen, so Kararti, hätten in diesem Jahr den Halitplatz am 6. April gebucht, sodass die Familie auf den Freitag habe ausweichen müssen.

Er habe gehört, dass es Kreise gebe, denen die Teilnahme des türkischen Generalkonsuls nicht passe, sagte Kararti. Als Generalkonsul sei es aber seine Pflicht, bei dieser Gedenkveranstaltung anwesend zu sein. Niemand habe das Recht, die Teilnahme des Generalkonsuls zu hinterfragen. Zudem übersetzte die Dolmetscherin den Generalkonsul mit dem Satz: „Ich bin hier kein Gast, ich bin der Besitzer dieser Veranstaltung.“

Nach den Reden wurden an dem Gedenkstein für die Opfer des NSU Rosen niedergelegt. Diese hatte zuvor Hannes Volz, Ortsvorsteher der Nordstadt, an die Menschen verteilt.

Am Samstag veranstaltet das Bündnis „6. April“ eine Demonstration unter dem Motto „Solidarität statt Schlussstrich. Rassistische Strukturen auflösen! NSU-Komplex aufklären!“ Sie beginnt um 13.30 Uhr am Rathaus.

Am Sonntag, 14 Uhr, gibt es eine Kranzniederlegung der Stadt am Halitplatz und anschließend eine Veranstaltung im Bürgersaal des Rathauses.

