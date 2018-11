Yozgat-Preis: Kasseler Initiativen üben Kritik an Oberbürgermeister

Unmut macht sich breit: Die Kasseler Initiativen „Nachgefragt“ und „6. April“ kritisieren die geplante Verleihung eines Preises zum Gedenken an Halit Yozgat.

Der türkische Betreiber eines Inmternetcafés an der Holländische Straße 82 in Kassel, Halit Yozgat, war im April 2006 von der Neonazi-Terrorgruppe NSU ermordet worden. Yozgat wurde nur 21 Jahre alt. Der junge Mann wurde von seinem Vater gefunden - tot auf dem Boden seines Ladens.

Nach einem Gespräch mit Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) erklären die Initiativen, dass Geselle einen „verhängnisvollen Alleingang“ beim Gedenken an Halit Yozgat mache. Geselle habe bei dem Gespräch erklärt, die Stadt habe kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Initiativen.

Gedenken an Halit Yozgat: Vertrauliches Gespräch

Auf Anfrage der HNA sagt Geselle zu dieser Erklärung, dass es sich um ein vertrauliches Gespräch gehandelt habe. Inhalte dieses Gesprächs würden durch die Erklärung der Initiativen falsch wiedergegeben.

Der Vorschlag, zum Gedenken an Halit Yozgat einen Preis auszuschreiben, sei kein Alleingang, sondern werde durch die Stadtverordnetenversammlung entschieden. Danach würden Details direkt mit der Familie Yozgat abgestimmt. Der Oberbürgermeister sei sicher, dass das öffentliche Gedenken an Halit Yozgat und die Solidarität mit der Familie Yozgat in einem würdigen Rahmen stehen werden, so Geselle.

