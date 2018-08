HANDball meets HANDwerk!

Sie haben die Chance den Handballprofis der MT Melsungen zu zeigen, was es heißt ein echter Handwerker zu sein! – Bewerben Sie sich jetzt!

Zusammen mit unserm Kooperationspartner MT Melsungen, haben wir für die Saison 2018/2019 etwas ganz Besonderes für Sie geplant. Ganz unter dem Motto „Und? Was hast du heute gemacht?“ Tauschen Sie einen Tag lang mit einem Profi der MT den Beruf. Sie werden dabei von einem Videoteam begleitet.

Jeder Handwerksbetrieb kann sich bewerben, egal wer mitmachen möchte, ob Inhaber, Geselle oder Azubi. Möchten Sie mit Ihrem Betrieb dabei sein? Dann bewerben Sie sich bis zum 17. August 2018 unter www.hwk-kassel.de/mtmelsungen. Von allen Bewerbungen werden fünf Betriebe ausgewählt.

Viel Erfolg!

Unsere „HWK-Einlaufkids“ – Für diesen Moment geben wir alles!

Warten am Spielfeldrand, glänzende Augen, Blitzlichtgewitter und die Handball-Stars der MT Melsungen an deiner Hand. Wenn ihr diese Atmosphäre erleben und mit euren Stars HAND IN HAND zum Spielbeginn einlaufen möchtet, dann bewerbt euch als „HWK-Einlaufkids“, am besten schnell per Online-Anmeldung.