Handwerkskammer Kassel: Wir bilden aus. Wir suchen Dich!

Wir, die Handwerkskammer Kassel, möchten neue Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) ausbilden. Ausbildungsstart ist der 1. August 2020.

Wer wir sind:

Wir vertreten 16.400 Handwerksbetriebe, vom Augenoptiker über den Maurer, bis hin zum Zahntechniker. Wir führen die Handwerks- und Gewerberolle, in der alle Handwerksbetriebe in unserem Kammerbezirk eingetragen sind, ebenso die Lehrlingsrolle mit allen Ausbildungsverträgen und überwachen und fördern die Berufsausbildung. Darüber hinaus sind wir zuständig für das Prüfungswesen, das Gesellen- und Meisterprüfungen, aber auch die unterschiedlichsten Fort- und Weiterbildungsprüfungen umfasst. Für unsere Mitgliedsbetriebe bieten wir eine breite Palette qualifizierter Dienstleistungen an, beispielsweise unser umfassendes Beratungsangebot zu allen wichtigen betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Fragen der Betriebsführung.

Was erwartet dich:

- Eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem sympathischen Team, welches immer ein offenes Ohr hat - Die Möglichkeit zu einem Auslandsaufenthalt während der Ausbildung - 30 Tage Jahresurlaub - Genügend Vorbereitungszeit für die Zwischen- und Abschlussprüfung - Einblicke in die verschiedenen Abteilungen und somit abwechslungsreiche Erfahrungen - Eine Abschlussprämie nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung

Bewirb dich bis zum 31. Oktober 2019 und nutze dafür bitte unser Bewerbungsportal unter www.hwk-kassel.de/ueber-uns/stellenangebote um uns deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen zukommen zu lassen. Bitte schicke uns keine Bewerbungsmappen sowie Originalunterlagen, da diese nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet werden.

Möchtest du mehr erfahren oder hast du Fragen? Dann schau am besten mal auf unserer Internetseite vorbei oder schreib uns eine E-Mail.

www.hwk-kassel.de/ueber-uns/ausbildung-in-der-hwk

Handwerkskammer Kassel

Scheidemannplatz 2, 34117 Kassel

Deine Ansprechpartnerin:

Andrea Zinke

E-Mail: andrea.zinke@hwk-kassel.de

Telefon: 0561 7888-211