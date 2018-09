Im Blindflug über die Straße: Warum Handys am Steuer so gefährlich sind

Kassel. Ablenkung gilt als eine der häufigsten Unfallursachen. Besonders leicht lassen sich die Menschen dabei heute vom Handy ablenken. Die Nordhessen? Sind da auch keine Ausnahme.

Die Polizei Nordhessen hat sich am Donnerstag an einer länderübergreifenden Aktion beteiligt. Dabei wurden im Kreis und der Stadt Kassel an 300 Fahrzeuge kontrolliert. Das Ergebnis: 77 Verstöße. Darunter viele Klassiker wie „Fahren ohne Gurt“, aber 22 Mal bemängelten die Beamten auch die Nutzung des Handys während der Fahrt.

„Ablenkung durch Smartphones ist ein zunehmendes Problem, seit es sie gibt“, erklärt Polizeisprecher Torsten Werner. Viele Menschen würden die Gefahren unterschätzen, die bereits bei einer kurzer Unaufmerksamkeit entstehen. „Ist ein Autofahrer bei Tempo 50 nur für eine Sekunde abgelenkt, fährt er 14 Meter im Blindflug.“

Gerade im Straßenverkehr müssten aber ständig und blitzschnell Entschlüsse gefasst werden. Vor allem bei unvorhergesehenen Ereignissen, wie einer plötzlichen Bremsung des Vordermanns, erhöhe sich die Gefahr. Auch darauf hätten die Beamten bei den Kontrollen hingewiesen.

Dieses Video über die Gefahren der Handy-Nutzung am Steuer ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex.

Genaue Zahlen, wie oft mangelnde Konzentration zu Unfällen führt, gibt es nicht. In der offiziellen Verkehrsunfallstatistik taucht sie nicht auf. „Wir gehen aber davon aus, dass zehn Prozent aller Verkehrsunfälle durch Ablenkung geschehen,“ sagt Wolfgang Herda, Experte des ADAC Hessen-Thüringen. Ein Hinweis darauf, dass das Problem wächst, sind die Bußgeldbescheide, die für „Handy am Steuer“ verschickt werden. Im vergangenen Jahr waren es in Hessen 17 808, sagt Harald Merz vom Regierungspräsidiums Kassel. 2013 seien es nur 15 040 gewesen.

Seit einem Jahr werden für das Vergehen 100 Euro fällig, und es gibt einen Punkt in Flensburg. Aber auch das scheint Autofahrer nicht abzuschrecken: „Nach aktuellen Stichproben ergibt sich daraus kein besonderer Effekt“, so Merz.