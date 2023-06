Probleme mit älteren Jugendlichen auf Spielplatz in Harleshausen

Von: Andreas Hermann

Ausgestattet mit Bänken, umgeben von Grün: der Spielplatz zwischen Wilhelmshöher Weg und Karlshafener Straße in Harleshausen. Ein Elektro-Roller deutet darauf hin, dass sich dort auch ältere Jugendliche gern aufhalten. Anwohner klagen über Lärm und berichten von Alkohol- und Drogenkonsum. © andreas hermann

Anwohner berichten von Lärm, Alkohol und Drogen: „Kleine Kinder können da nicht mehr hin“

Harleshausen – Ein Fall von „Lärmbelästigung und Zweckentfremdung“, so der Titel auf der Tagesordnung, hat den Ortsbeirat Harleshausen in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Es ging um den Spielplatz zwischen Wilhelmshöher Weg und Karlshafener Straße. Eigentlich erlaubt für Kinder bis zu 14 Jahren, halten sich dort gern auch ältere Jugendliche auf. Und die machen seit geraumer Zeit Probleme. Anwohner berichten von Lärm, Vandalismus, Verunreinigungen sowie Alkohol- und Drogenkonsum.

Das Thema war bereits im Juni 2022 im Ortsbeirat diskutiert worden. In zwei Sitzungen hintereinander hat sich das Stadtteilgremium nun erneut mit dem Spielplatz beschäftigt, der wenig bekannt und vielleicht deshalb als Aufenthaltsort für junge Leute so attraktiv ist.

In der Sitzung berichteten nun Stephanie Klein vom Jugendamt und Michael Lange vom Ordnungsamt der Stadt Kassel über den Sachstand. Nach Angaben von Klein werden die Jugendlichen, die sich auf dem Spielplatz aufhalten, regelmäßig von Beschäftigten der aufsuchenden Jugendarbeit kontaktiert. Es handele sich um keine große Gruppe. Sie seien zwischen 14 und 18 Jahre alt und hätten sich „sehr zugänglich“ gezeigt. Sie hätten versuchen wollten, etwas ruhiger zu sein, sagte Klein.

Anwohner schilderten andere Erlebnisse. Eine Frau sagte, sie habe dort etwa Zwölf- bis 20-Jährige gesehen, die alkoholisiert gewesen seien und sich gegenseitig mit Flaschen beschmissen hätten. Auf dem Spielplatz seien Scherben. „Kleine Kinder können da nicht mehr hin, für sie ist er nicht mehr nutzbar.“ Eine andere Besucherin der Sitzung zeigte Verständnis für die Jugendlichen, die im Stadtteil nach einem Aufenthaltsort suchen: „Es gibt absolut Nichts für größere Kinder in Harleshausen.“

Michael Lange vom Ordnungsamt sprach von zahlreichen Beschwerden. Deshalb habe man über einen längeren Zeitraum alle zwei bis drei Tage den Spielplatz kontrolliert und tatsächlich Cannabis konsumierende Jugendliche angetroffen. Vor zwei Wochen habe man gar einen Jugendlichen mit Rauschgift „dingfest gemacht und der Polizei übergeben“.

Lange schlug vor, das zuständige Polizeirevier Südwest (Baunatal) einzubinden. Ansonsten bat er darum, bei weiteren Vorfällen möglichst sofort die Leitstelle des Ordnungsamtes unter der Rufnummer 05 61/7 87 30 61 zu informieren. Ein Anwohner sprach sich dafür aus, dass die Kontrollen des Ordnungsamtes beibehalten und verschärft werden sollten.

Jugendamtsmitarbeiterin Klein kündigte ab September Mitternacht-Sportevents in Harleshausen auch für ältere Jugendliche an. Zudem solle es ein Bildungsprojekt im Stadtteil geben. Kinder und Jugendliche sollen gefragt werden, was sie wollen und brauchen. Für das gesamte Kasseler Stadtgebiet werde derzeit und bis nach den Herbstferien eine Sozialraumanalyse erarbeitet, die etwa der Frage nachgehe, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten. Man werde weiter zu den Gruppen an dem Harleshäuser Spielplatz gehen und den Kontakt zu ihnen halten. Klein: „Das ist das, was wir tun können.“

Der Ortsbeirat fasste in der Sitzung dazu keinen Beschluss. Man wolle abwarten, wie sich das entwickle, meinte Ortsvorsteher Reinhard Wintersperger. In der April-Sitzung hatte der Ortsbeirat einen einstimmigen Beschluss zu dem Spielplatz gefasst: Danach sollen bis zu 7000 Euro seiner Dispositionsmittel für eine neue „Sandspiel-Kombination“ zur Verfügung gestellt werden.

(Andreas Hermann)