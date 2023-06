Anwohner löscht Feuer an VW Polo in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Unbekannte hat versucht, einen VW Polo in Harleshausen in Brand zu setzen. © Friso Gentsch/dpa

Ein Unbekannter hat am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr versucht, in der Daspelstraße in Harleshausen ein geparktes Auto in Brand zu setzen.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecher Mathias Mänz war ein Anwohner zufällig auf eine kleine lodernde Flamme im Bereich eines Reifens des VW Polos aufmerksam geworden und hatte das Feuer gelöscht, noch bevor der Wagen in Brand geriet.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)