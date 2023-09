DB Werk Kassel feierte 130-jähriges Bestehen: 2000 Besucher kamen

Von: Bastian Ludwig

Teilen

Verschafften sich einen Eindruck: Mitarbeiter Sascha Seifert (rechts) führte (von links) Sabine Segeritz, Ronny Schucht sowie seine Frau Christin und seine Kinder Finn und Mika durch die Hallen der DB Instandhaltung. © Andreas Fischer

Die Deutsche Bahn öffnete am Wochenende die Türen ihres Ausbesserungswerks in Kassel. Wir waren dabei.

Kassel – Dunkle Rauchwolken hingen am Samstag über dem Gelände des Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn (DB) in Harleshausen. In dem Fall war dies aber kein Grund zur Besorgnis. Im Gegenteil. Die DB Fahrzeuginstandhaltung hatte zum 130-jährigen Bestehen einen Tag der offenen Tür organisiert, bei dem auch der Verein Hessencourrier kurze Dampflokfahrten übers Werksgelände anbot und für Ruß sorgte.

2000 Gäste konnten sich dank eines vielfältigen Programms davon überzeugen, dass die Bahn nicht nur für Frust bei Reisenden sorgen, sondern auch die Massen begeistern kann.

Mit Volldampf voraus: Heizerin Anna Becker (von links), Lokführer Jens Karasek und die Besucherin Elisabeth Sinning mit ihrem Sohn Lukas bei einer Fahrt über das Werksgelände. © Andreas Fischer

Eine der Hauptattraktionen war die Dampflok HC 206, mit der die Besucher im Führerstand über das Werksgelände fahren konnten. Schon bald hatten sich lange Schlangen gebildet, weil im Führerstand neben Heizerin Anna Becker und Lokführer Jens Karasek immer nur eine Handvoll Gäste Platz hatten. Aber das Warten lohnte sich: „Das war heiß da drin. Bestimmt 40 Grad“, lautete das Resümee von Elisabeth Sinning aus Ahnatal, die mit ihrem Sohn und ihrem Mann – der Lokführer bei DB Cargo ist – abdampfte.

Die historische Lokomotive des Hessencourriers passte zwar hervorragend zur Backsteinarchitektur des ab 1893 errichteten Werks, doch solche alten Schätzchen sieht man sonst natürlich nicht auf dem Gelände der DB Instandhaltung, die fast 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Welche Aufgaben das Bahnunternehmen heute zu erledigen hat, konnten die Besucher bei einem ausgeschilderten Rundgang durch die Hallen erleben. Weil sich das Areal über 24 Fußballfelder erstreckt, war dafür etwas Kondition nötig.

Am Wasserturm: Lenz Hocher mit seiner Tochter Kiana und seinem Sohn Janoah. © Andreas Fischer

An vielen großen Maschinen und Arbeitsplätzen wurden die dortigen Arbeitsschritte auf Videos erläutert. So bekam der interessierte Besucher auch ohne Vorwissen ein gutes Bild davon, wie die Reparatur und Aufbereitung von Bahnen und Zugteilen läuft.

Viele Mitarbeiter betätigten sich für ihre Freunde und Angehörigen zudem als Guides. So etwa auch Julian Löwer, Mechatroniker-Azubi im dritten Lehrjahr. Er führte seine Eltern Barbara und Lothar sowie seinen Großvater Wilfried Löwer durch das Werk. So erläuterte er ihnen etwa, wie Drehgestelle und Radsätze geprüft, gereinigt und repariert werden. „Es ist eine seltene Gelegenheit, einen Einblick in den Betrieb meines Sohnes zu bekommen, die wir gerne nutzen wollten“, sagt Lothar Löwer.

Neben Livemusik auf einer Bühne und einem großen Biergarten am historischen Wasserturm gab es zahlreiche Attraktionen für Kinder: Bogenschießen, Hüpfburgen, Torwandschießen, Kistenklettern und vieles mehr.

Beim Erklären: Mechatroniker-Azubi Julian Löwer mit seinen Eltern Barbara und Lothar Löwer sowie seinem Großvater Wilfried Löwer an einem Drehgestell, das zur Überprüfung im Werk ist. © Andreas Fischer

Lenz Hocher, der mit seinen Kindern Kiana (8) und Janoah (2) aufs Werksgelände gekommen war, versorgte den Nachwuchs am Waffelstand. Er sei aber vor allem gekommen, weil er „einen guten Bezug“ zu seinem alten Arbeitgeber habe. „Das ist alles sehr familiär“, sagt Hocher, der zehn Jahre lang im Bereich Produktionsoptimierung bei der DB Instandhaltung tätig war, nun aber bei einer anderen Bahntochter, der DB Netz, angestellt ist.

Besonderes beeindruckend war für viele Besucher die Fahrzeughalle, auch Halle 3 genannt. Dort stehen derzeit Dutzende Züge aus ganz Deutschland zur Inspektion oder Reparatur. Darunter auch seltene Schienenfahrzeuge – etwa ein Unimog. Auch Mitarbeiter Sascha Seifert führte Freunde und Familie durch die Halle. Immer wieder sah man Bahnbegeisterte, die über die verschiedenen Zugmodelle fachsimpelten und diese auch fotografierten. So machte die Bahn offenbar vielen Spaß. (Bastian Ludwig)