Geilebachaue in Kassel: Gegner der Bebauung sehen sich bestätigt

Von: Andreas Hermann

Harleshausen – Mit Verweis auf die Folgen des Unwetters am 22. Juni und auf Aussagen von Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) zur Vermeidung weiterer Flächenversiegelungen unterstreicht die Harleshäuser Initiative gegen eine Bebauung der Geilebachaue ihre Kritik am geplanten Hospiz-Neubau. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen (Hofgeismar) nach wie vor an ihren Neubau- und Umzugsplänen festhalte, meinte Sabine Giesa, Sprecherin der Initiative.

Wie berichtet, will die Altenhilfe ihren bisherigen Kasseler Hospiz-Standort an der Konrad-Adenauer-Straße aufgeben und den Neubau in Harleshausen errichten. Die Diakonie verfüge jedoch an der Goethestraße über leer stehende und geeignete Räume für ein Hospiz, der Neubau am Geilebach sei nicht notwendig, sagte Giesa.

Die Initiative bezieht sich dabei auf das kürzlich vom Kasseler Klimaschutzrat beschlossene Bodenschutzkonzept, in dem eine „Netto-Neuversiegelungsrate von null Hektar“ gefordert wird. Darin heißt es: „Landwirtschaftliche Flächen, Wald, Grünanlagen, Gewässer, Gewässer-Randstreifen und Überschwemmungsgebiete (...) werden überhaupt nicht mehr bebaut.“

Die Gegner der Geilebach-Bebauung führen zudem ganz ähnliche Äußerungen an, die OB Schoeller am 24. Juni im HNA-Interview gemacht hat. Auf die Frage, wie das Problem fehlender Wohnungen in Kassel gelöst werden könne, sprach Schoeller von einem „Konfliktfeld“ zwischen Wohnungsbau und Klimaschutz. „Wir müssen zukünftig vermeiden, neue Bauten auf die grüne Wiese zu stellen. Versiegelungen sind nur in Ausnahmefällen begründbar“, sagte Schoeller.

„Wir denken, dass grundsätzlich bei jeder Form von Verdichtung oder Bodenversiegelung in unserem Stadtgebiet detaillierte Begründungen und eine umfassende Umweltprüfung erfolgen müssen“, fordern Wolfgang Günther und Helmut Hartmann von der Kulturinitiative Harleshausen (KIH). Sie unterstützen von Anfang an den Protest gegen die Bebauung der Geilebachaue. Die Bebauung des Grundstückes sei „nach wissenschaftlichen Erkenntnissen der Ökologie, Metereologie, des Klima-/Umweltschutzes und der Stadtplanung nicht sinnvoll“, so die KIH-Vertreter. „Auch die aktuellen Wetterkapriolen haben hier gutes Anschauungsmaterial geliefert.“

Die Aussage des neuen OB zur Vermeidung von Flächenversiegelungen wertet die Initiative als „möglichen konsequenten Schritt in die angestrebte klimaneutrale Zukunft unserer Stadt“. Bisher jedoch hat die Stadt die Kritik am Hospiz-Neubau zurückgewiesen. „Die renaturierte Bach-Aue wird durch die geplante Bebauung nicht tangiert“, hatte das Amt für Stadtplanung im Januar auf Anfrage erklärt. Und die Altenhilfe schätzte den Standort Geilebachaue als „sehr geeignet“ für den Hospiz-Neubau ein. Alle Naturschutzauflagen würden erfüllt. Die Planungen seien auf den besonderen Standort abgestimmt, hieß es.

(Andreas Hermann)