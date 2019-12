Jugendliche brechen zwei Autos auf: 16-Jähriger vorläufig festgenommen

Zwei Autobesitzer aus Harleshausen alarmierten die Polizei, nachdem ihre Autos aufgebrochen worden waren. Bei der Fahndung konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Seinem Komplizen gelang die Flucht, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Laut Polizei war gegen 20 Uhr an einem geparkten VW in der Straße „Im Plutsch“ eine Scheibe eingeschlagen, aber nichts gestohlen worden.

Polizei schnappte 16-Jährigen

Nur wenige Minuten später rief ein Anwohner aus der Straße „An den Niederwiesen“ die Polizei, nachdem aus seinem Fiat ein Rucksack gestohlen worden war.

Die Polizei entdeckte zwei Jugendliche, die bei Erblicken des Streifenwagens flüchteten. Den Polizisten gelang es, den 16-jährigen Tatverdächtigen aus Kassel zu schnappen, während seinem Begleiter die Flucht gelang. Auch von dem gestohlenen Rucksack fehlt weiterhin jede Spur.

Jugendlicher hatte auch Cannabis dabei

Da der festgenommene Jugendliche eine kleinere Menge Cannabis dabeihatte, leiteten die Polizisten neben den Anzeigen wegen der Aufbrüche und Sachbeschädigungen auch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ein.

Hinweise auf den Komplizen an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.