Junger Radfahrer nach Sturz von Seniorin in Kassel gesucht

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizei sucht einen etwa zwölf Jahre alten Radfahrer. © Carsten Rehder

Weil eine 85 Jahre alte Frau aus Kassel offenbar in einen Verkehrsunfall verwickelt war und deshalb in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste, wurde am Freitagabend eine Streife in die Klinik gerufen.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz war die Seniorin gegen 16.10 Uhr bei einem Spaziergang mit ihrem Rollator im Steinstückerweg, nahe des Baches „Geile“, gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Genau zu dieser Zeit habe ein etwa zwölf Jahre alter Junge auf einem Fahrrad die Seniorin passiert. Dieser könnte mit dem plötzlichen Sturz der Frau im Zusammenhang gestanden haben, so der Polizeisprecher.

Zur Aufklärung des Sachverhalts sind die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Polizei nun auf der Suche nach Zeugen und dem Jungen, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt. Zeugen, die Hinweise auf den etwa zwölf Jahre alten Radfahrer oder zum Hergang des Unfalls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/ 9100. (use)