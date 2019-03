70-jähriger Klinikpatient in Kassel vermisst: Mann braucht Medikamente

In Kassel wird ein 70-Jähriger vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Samstag wird der 70-jährige Norbert Röse in Kassel vermisst. Der Mann benötigt laut Polizei Medikamente.

Wie die Polizei in Kassel mitteilte, ist Norbert Röse Patient der Klinik in Kassel-Harleshausen. Er hat sich demnach Samstag in den frühen Abendstunden vom Gelände der Paracelsus-Elena-Klinik Kassel entfernt.

Norbert Röse benötigt laut Polizei Medikamente und wird wie folgt beschrieben:

Zirka 1,85 Meter groß

schlank

graues Haar

blaue Augen

mit Jeans und Pullover bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei Kassel unter Tel. 0561/9100.