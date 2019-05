Schläge und Tritte: Streit zwischen Hundebesitzern eskaliert

Polizei sucht nach Zeugen

Ein etwa 45 Jahre alter Mann hat einem 63-Jährigen ins Gesicht geschlagen.

Ein Streit zwischen Hundebesitzern in Harleshausen endete am Donnerstagabend mit Schlägen und Tritten. Ein unbekannter Hundebesitzer griff einen 63-Jährigen aus Kassel an.