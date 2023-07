Tierschutz-Pflegestelle in Kassel: Kater Pamuk wurde am Harleshäuser Ziegenberg vergiftet

Von: Andreas Hermann

Kümmerte sich um die Katzenbabys der Pflegestelle: Kater Pamuk, der Anfang der Woche vergiftet wurde. © privat

Tierschutzverein Werratal appelliert nach Vorfall zur Vorsicht

Harleshausen – Immer wieder melden Tierschutzorganisationen, dass im Raum Harleshausen Katzen und Hunde vergiftet worden seien. Mehrfach wurde auch bereits vor dort ausliegenden Giftködern gewarnt. Nun schlägt der Tierschutzverein Werratal (Neu-Eichenberg) Alarm. Julian Schrader, der für den Verein eine Pflegestelle am Harleshäuser Ziegenberg betreibt, ist selbst betroffen. Sein fast dreijähriger Kater Pamuk sei vermutlich im Bereich zwischen Schenkebier Stanne und Ziegenberg/Jungfernkopf vergiftet worden, berichtet Schrader.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sei Freigänger Pamuk erst nach ungewöhnlicher langer Abwesenheit von rund 24 Stunden nach Hause gekommen. Der weiße Kater sei zerzaust gewesen. Sofort hätten sich Anzeichen einer Vergiftung gezeigt, er habe braune Kügelchen erbrochen. Pamuk sei schnell in die Tierklinik Kaufungen gebracht und dort behandelt worden. „Jedoch erlag er nach 16 Stunden Kampf seiner Vergiftung wegen Organversagens“, sagte Julian Schrader.

Er und der Tierschutzverein gehen fest davon aus, dass der zutrauliche Pamuk angefüttert und ihm das Gift auf diesem Wege verabreicht worden sei. „Es war auf jeden Fall eine Vergiftung“, so Schrader. Dies habe auch die Tierklinik bestätigt. Wenn diese bestimmt habe, um welche Substanzen es sich handele, werde er Anzeige bei der Polizei erstatten, kündigte der Harleshäuser an.

„Bitte teilt den Post sofort und so oft wie möglich, damit der oder die Verantwortliche(n) zur Rechenschaft gezogen werden können“, appelliert der Tierschutzverein Werratal in den sozialen Medien. In einer Harleshäuser Facebook-Gruppe berichten Mitglieder, dass in diesem Bereich weitere Katzen gestorben seien. Nähere Hinweise per E-Mail an Tierschutzverein-Werratal@web.de.

