Anwohner klagen: Schleichverkehr in Harleshausen ist unerträglich

Von: Andreas Hermann

Unmut über Situation im Bereich Stockweg – Ortsbeirat erbittet Maßnahmen der Stadt

Harleshausen – Viel Verkehr zwischen Kassel und Vellmar, oft lange Rückstaus vom Kreuzungsbereich Obervellmarer und Wolfhager Straße: Offenbar nehmen am Harleshäuser Ortseingang immer mehr Verkehrsteilnehmer den Schleichweg über Am Stockweg, Im Grund und Helmarshäuser Straße – und umgekehrt.

Das Problem ist nicht neu. Die Zunahme des Schleichverkehrs und der in diesem Bereich geplante Hospizbau (HNA berichtete) haben aber das Thema im Stadtteil erneut auf die Tagesordnung gebracht. Mit Vehemenz, wie die ungewöhnlich vielen Besucher und der deutlich geäußerte Unmut der Anwohner am Mittwochabend in der Sitzung des Harleshäuser Ortsbeirats klarmachten.

Es sei eine prekäre Situation, die vor allem für Kinder eine große Gefahr darstelle. „Da muss schnellstens was passieren“, forderte eine Anwohnerin. Er sei an der Engstelle Im Grund fast schon von einem Auto angefahren worden, berichtete ein anderer Anwohner. „Der Schleichverkehr ist unerträglich.“

Wie man an dieser Stelle das Problem mit dem zunehmenden Durchgangs- und Schleichverkehr an Wochentagen in den Griff kriegen könnte, dafür wurden in der Sitzung gleich mehrere Vorschläge genannt und diskutiert. Sollte man eine Einbahnstraße oder eine Anliegerstraße ausweisen? Oder eine Sackgasse einrichten? Oder reicht das Aufstellen von Pollern aus? Zu bedenken wurde dabei auch gegeben, dass der Lkw-Lieferverkehr für die Gärtnerei Geister und einen anderen dort ansässigen Betrieb gewährleistet bleiben müsse. Gleiches gelte für den Buslinienverkehr in stadtauswärtiger Richtung. Und natürlich müsse auch die Zufahrt zur Kapelle und zum Friedhof weiterhin möglich sein.

Letztlich einigte sich das Stadtteilgremium darauf, die Suche nach Maßnahmen Experten zu überlassen. In diesem Sinne sprach sich der Ortsbeirat Harleshausen einstimmig für einen von den Grünen eingebrachten Antrag aus. Mit dem Beschluss bittet der Ortsbeirat die Stadt Kassel darum, Maßnahmen zu erarbeiten, um eine Verkehrsberuhigung im Bereich Am Stockweg, Im Grund und Helmarshäuser Straße zu erreichen. Ob zu einer der nächsten Sitzungen ein Vertreter des Straßenverkehrsamtes eingeladen werden soll, ist noch unklar.

Von hier aus gibt’s oft lange Rückstaus: der Kreuzungsbereich Obervellmarer/Wolfhager Straße im Ortskern von Harelshausen. © andreas hermann